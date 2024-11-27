Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani'nin RTÜK'ten Ceza Almasına Sebep Olan Sahneler Hangileri?
Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani'nin RTÜK'ten Ceza Almasına Sebep Olan Sahneler Hangileri?
Kaynak: https://x.com/onediocom/status/186186...
RTÜK'ün son toplantısı sonrası Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almışlardı. Karar sonrası ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelirken, daha sonra Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen de karara tepki göstermişti. Leyla dizisinde rol alan Gonca Vuslateri de Şevket Çoruh'un tepkisini haklı bulmuştu. Peki ama bu diziler neden ceza aldı?
RTÜK'ün son toplantısı sonrası Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almışlardı. Karar sonrası ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelirken, daha sonra Sahipsizler dizisi oyuncusu Kaan Miraç Sezen de karara tepki göstermişti. Leyla dizisinde rol alan Gonca Vuslateri de Şevket Çoruh'un tepkisini haklı bulmuştu. Peki ama bu diziler neden ceza aldı?
Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani'nin ceza almasına sebep olan sahneler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
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RTÜK'ün son toplantısı sonrası Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizileri yayın durdurma cezası almışlardı.
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Ayrıca Arka Sokaklar üst sınırdan idari para cezası almıştı.
Peki ama bu dört dizi hangi sahnelerinden dolayı ceza aldılar? Gelin birlikte bakalım...
Arka Sokaklar:
Deha:
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Sahipsizler:
Yabani:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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