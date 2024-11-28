Maliye Bakanlığı Duyurdu: Yasa Dışı Bahse Bulaşanların Mal Varlıklarına El Konulacak!
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Yasa Dışı Bahse Bulaşanların Mal Varlıklarına El Konulacak!
Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların tüm mal varlıklarına el konulacağını duyurdu.
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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, dün ilgili bakanlıklar, istihbarat birimleri ile finans kurumlarının katılımıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda yasa dışı bahis suçuyla ilgili şunları söylediğini aktardı:
"Bu suçlarla mücadele, tüm kurumlarla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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