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Maliye Bakanlığı Duyurdu: Yasa Dışı Bahse Bulaşanların Mal Varlıklarına El Konulacak!

Maliye Bakanlığı Duyurdu: Yasa Dışı Bahse Bulaşanların Mal Varlıklarına El Konulacak!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
28.11.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 28.11.2024 - 13:31

Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların tüm mal varlıklarına el konulacağını duyurdu. 

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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, dün ilgili bakanlıklar, istihbarat birimleri ile finans kurumlarının katılımıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, dün ilgili bakanlıklar, istihbarat birimleri ile finans kurumlarının katılımıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, MASAK koordinasyonunda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.

Anadolu Ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda yasa dışı bahis suçuyla ilgili şunları söylediğini aktardı:

Anadolu Ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda yasa dışı bahis suçuyla ilgili şunları söylediğini aktardı:

"Bu suçlarla mücadele, tüm kurumlarla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."

"Bu suçlarla mücadele, tüm kurumlarla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."

'Ayrıca sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak.'

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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