İmamoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in Polemiği Büyüyor: "Nasıl Profesör Oldu Anlatayım"

'Bu ülkede nasıl profesör olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu?

5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur?

3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu.

Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saat diyorlar. Kararname yayınlandı. 48 saat diyorlar. 48 saat diyorlar. Kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi.

Bunlar kararname çocukları. Bize, bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Bunlar kararname çocukları. Bize hak hukuku söylemeye çalışıyorlar. Utanın ya!'