İmamoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in Polemiği Büyüyor: "Nasıl Profesör Oldu Anlatayım"
İmamoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in Polemiği Büyüyor: "Nasıl Profesör Oldu Anlatayım"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'Seni oraya atayanın diplomasına bak önce.Yusuf Bey, sen nasıl profesör oldun? Nasıl rektör oldun? 48 saatliğine yayınlanan kararnameyle profesör oldun, rektör oldun. Bunlar kararname çocukları” yanıtını verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki kreş kavgası sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEB'in belediye kreşlerinin kapatılmasına yönelik hamlesine "Hadi gel de kapat diyerek" meydan okumuştu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İmamoğlu'nu "Türkçe okuduğunu anlayabilseydi iyi bir üniversite kazanırdı, hiç böyle katakulli olmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Okuduğunu anlama problemi var" sözleriyle hedef aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere Bakan Tekin'in profesörlüğü üzerinden yanıt verdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 👇🏻
"Yusuf Bey, sen nasıl profesör oldun? Nasıl rektör oldun? 48 saatliğine yayınlanan kararnameyle profesör oldun, rektör oldun.Bunlar kararname çocukları.”
Gazeteci Nevşin Mengü ise Bakan Tekin'in İmamoğlu'na yaptığı 'iyi üniversite' göndermesiyle pot kırdığını ve eski bakan Mehmet Muş'un da İmamoğlu ile okuldaş olduğunu söyledi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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