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İmamoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in Polemiği Büyüyor: "Nasıl Profesör Oldu Anlatayım"

İmamoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in Polemiği Büyüyor: "Nasıl Profesör Oldu Anlatayım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
28.11.2024 - 13:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'Seni oraya atayanın diplomasına bak önce.Yusuf Bey, sen nasıl profesör oldun? Nasıl rektör oldun? 48 saatliğine yayınlanan kararnameyle profesör oldun, rektör oldun. Bunlar kararname çocukları” yanıtını verdi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki kreş kavgası sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEB'in belediye kreşlerinin kapatılmasına yönelik hamlesine "Hadi gel de kapat diyerek" meydan okumuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki kreş kavgası sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEB'in belediye kreşlerinin kapatılmasına yönelik hamlesine "Hadi gel de kapat diyerek" meydan okumuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İmamoğlu'nu "Türkçe okuduğunu anlayabilseydi iyi bir üniversite kazanırdı, hiç böyle katakulli olmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Okuduğunu anlama problemi var" sözleriyle hedef aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İmamoğlu'nu "Türkçe okuduğunu anlayabilseydi iyi bir üniversite kazanırdı, hiç böyle katakulli olmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Okuduğunu anlama problemi var" sözleriyle hedef aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere Bakan Tekin'in profesörlüğü üzerinden yanıt verdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere Bakan Tekin'in profesörlüğü üzerinden yanıt verdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

"Yusuf Bey, sen nasıl profesör oldun? Nasıl rektör oldun? 48 saatliğine yayınlanan kararnameyle profesör oldun, rektör oldun.Bunlar kararname çocukları.”

"Yusuf Bey, sen nasıl profesör oldun? Nasıl rektör oldun? 48 saatliğine yayınlanan kararnameyle profesör oldun, rektör oldun.Bunlar kararname çocukları.”

'Bu ülkede nasıl profesör olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? 

5 yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey 5 yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı.

Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 

3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu.

Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saat diyorlar. Kararname yayınlandı. 48 saat diyorlar. 48 saat diyorlar. Kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi.

Bunlar kararname çocukları. Bize, bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Bunlar kararname çocukları. Bize hak hukuku söylemeye çalışıyorlar. Utanın ya!'

Gazeteci Nevşin Mengü ise Bakan Tekin'in İmamoğlu'na yaptığı 'iyi üniversite' göndermesiyle pot kırdığını ve eski bakan Mehmet Muş'un da İmamoğlu ile okuldaş olduğunu söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü ise Bakan Tekin'in İmamoğlu'na yaptığı 'iyi üniversite' göndermesiyle pot kırdığını ve eski bakan Mehmet Muş'un da İmamoğlu ile okuldaş olduğunu söyledi.
twitter.com

KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazan İmamoğlu daha sonra  İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yapıp buradan mezun olmuştu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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