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Yenidoğan Çetesi Davası'nda Yine Kurtlar Vadisi Göndermesi: Savcı, İskender Büyük'ün Repliğini Paylaştı!

Yenidoğan Çetesi Davası'nda Yine Kurtlar Vadisi Göndermesi: Savcı, İskender Büyük'ün Repliğini Paylaştı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
28.11.2024 - 11:22

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sanık avukatlarının mahkemede kendisine yönelik ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. 

Savcı Engin, Kurtlar Vadisi dizisindeki 'İskender Büyük' karakterinin 'Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir' repliğini Instagram'dan paylaştı. 

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Yenidoğan Çetesi davasının dünkü duruşmasında, sanık avukatları Savcı Yavuz Engin'i hedef aldı.

Yenidoğan Çetesi davasının dünkü duruşmasında, sanık avukatları Savcı Yavuz Engin'i hedef aldı.

Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, "Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. İnsan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak 10 bebeğin ölümünü izlemiştir ve kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı, "Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. İnsan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak 10 bebeğin ölümünü izlemiştir ve kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukatı ise, "Savcı açıkça suç işlemektedir. Adli Tıp raporunu yok sayıp uzman raporunu esas almıştır. Bu iddianame gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukatı ise, "Savcı açıkça suç işlemektedir. Adli Tıp raporunu yok sayıp uzman raporunu esas almıştır. Bu iddianame gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt veren Savcı Yavuz Engin, Kurtlar Vadisi dizisinde Musa Uzunlar'ın canlandırdığı "İskender Büyük" karakterinin "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" repliğini video olarak paylaştı.

Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamalara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt veren Savcı Yavuz Engin, Kurtlar Vadisi dizisinde Musa Uzunlar'ın canlandırdığı "İskender Büyük" karakterinin "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" repliğini video olarak paylaştı.

Kurtlar Vadisi'ndeki söz konusu sahne 👇🏻

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Savcı Yavuz Engin, soruşturmayı yürüttüğü esnada Yenidoğan Çetesi tarafından makamında tehdit edilmişti.

Savcı Yavuz Engin, soruşturmayı yürüttüğü esnada Yenidoğan Çetesi tarafından makamında tehdit edilmişti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandalı için  22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında yargılamalar devam ediyor.

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Yenidoğan Çetesi yargılamalarında daha önce Kurtlar Vadisi Pala'nın bir repliği mahkeme tutanaklarına geçmişti. İlgili haberler 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Serkan Yıldırım

Hal hareketlerinden, verdiği pozlardan, yaşam tarzından, bu savcıda farklı değil. Sadece yukarıdan bunları bitirin emri geldi muhtemelen.

Enver Paşa

Toplama hukuk sistemleri ile bu kadar oluyor… sosyal medyadan yengem gibi atar giderde yapar savcı… bütün putlar yıkılmadan adalet sağlanmaz bilesiniz. En ba... Devamını Gör

serkan fundalar

Yapması gereken işi yaptı diye böyle pohpohlarsanız, o da kendisini iskender büyük sanar. Verdiği pozlara baksana. :))