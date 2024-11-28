Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama Geldi: Roblox ve Discord Ne Zaman Açılacak?
Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama Geldi: Roblox ve Discord Ne Zaman Açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Discord için de açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un belirli içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını açıkladı.
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Bakan Uraloğlu, bakanlık yetkilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracaat edildiğinde, açılması mümkün olacak" dedi.
Bakan Uraloğlu, Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirtti ve son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.
"Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı" diyen Bakan Uraloğlu, "Oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi 'neleri çıkarmamızı istersiniz' diye muhatabız" diye konuştu.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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