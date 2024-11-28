Almanya'yı Sallayan Dolandırıcılık Skandalı, Nusret'in Altın Bifteği İle Ortaya Çıktı!
Almanya'yı Sallayan Dolandırıcılık Skandalı, Nusret'in Altın Bifteği İle Ortaya Çıktı!
Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde çalışan Daniel B.'nin Dubai'deki Nusr-Et’te yediği lüks yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran Almanlar büyük bir dolandırıcılık çarkına tanık oldu. Yaşanan bu skandal, Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hadi gelin detaylara bakalım.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Almanya Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B., geçen yıl eşi ile birlikte uzun ve unutulmaz bir Dubai tatiline çıktı. Bu tatili unutulmaz kılan, Dubai’ye hayran kalmaları ya da orada yaşadıkları değil, 1300 euro değerindeki altın kaplama biftek yemeleriydi.
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Dubai’deki Nusr-Et restoranında 1300 euro değerindeki altın kaplama bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bu lüks tatil ve harcamaları Daniel B.'nin başına dert oldu.
Daniel B.’nin sosyal medyada paylaştığı bu lüks tatil fotoğrafları ve harcamaları, müfettişlerin dikkatini çekti ve 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.
Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği Genel Başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera Başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Daniel B.’nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur, savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi disiplin soruşturması başlattı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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