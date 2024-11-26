Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Çift Paltoyla Ders Yaptık"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Çift Paltoyla Ders Yaptık"
Boğaziçi Üniversitesi'nde eylül ayından bu yana kaloriferlerin yanmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhun Elgin, 'Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor' diyerek durumu eleştirdi. Elgin ayrıca, 'Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık' diyerek bir de fotoğraf paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Boğaziçi'nde bir hocanın sosyal medyadan yaptığı isyan ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ceyhun Elgin, üniversitenin sınıflarında eylül ayından bu yana kaloriferlerin yanmadığını belirtti.
Elgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ceyhun Elgin paylaşımında ayrıca, "Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşıma gelen bazı tepkiler 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın