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Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Çift Paltoyla Ders Yaptık"

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Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Çift Paltoyla Ders Yaptık"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
26.11.2024 - 15:50

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylül ayından bu yana kaloriferlerin yanmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhun Elgin, 'Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor' diyerek durumu eleştirdi. Elgin ayrıca, 'Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık' diyerek bir de fotoğraf paylaştı. 

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Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Boğaziçi'nde bir hocanın sosyal medyadan yaptığı isyan ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Boğaziçi'nde bir hocanın sosyal medyadan yaptığı isyan ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ceyhun Elgin, üniversitenin sınıflarında eylül ayından bu yana kaloriferlerin yanmadığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ceyhun Elgin, üniversitenin sınıflarında eylül ayından bu yana kaloriferlerin yanmadığını belirtti.

Elgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı" ifadelerini kullandı.

Elgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin paylaşımında ayrıca, "Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin paylaşımında ayrıca, "Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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