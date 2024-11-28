Slavia Prag Deplasmanından 3 Puanla Dönen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Slavia Prag Deplasmanından 3 Puanla Dönen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimizin aldığı bu galibiyet ülke puanı açısından da son derece önemliydi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko ve oyuna sonradan dahil olan Youssef en-Nesyri'den geldi. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Fenerbahçe taraftarları, bitiş düdüğünün ardından sosyal medyada yorum yapmayı ihmal etmedi. Şimdi gelin, kim ne demiş birlikte bakalım...
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Slavia Prag engelini aşarak puanını 8'e yükseltti.
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Fenerbahçe'nin galibiyeti taraftarları doğal olarak çok mutlu ederken, bazıları alınan 3 puana rağmen oynanan oyunu eleştirdi.
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Bazıları da karşılaşmanın hakemine isyan etti👇
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