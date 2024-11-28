Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına konuk oldu. 90 dakikası tamamlanan maçta Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Maçın başlarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertli ekip, maçı çevirerek 3 puanı almayı bildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko ve Youssef en-Nesyri'den geldi. Slavia Prag'ın tek golünü ise Tomas Chory kaydetti.
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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.
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İyi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, Çekya'dan 3 puanla döndü.
Sıradaki rakip: Gaziantep FK
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