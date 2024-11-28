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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 Mağlup Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 00:58

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanına konuk oldu. 90 dakikası tamamlanan maçta Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Maçın başlarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertli ekip, maçı çevirerek 3 puanı almayı bildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko ve Youssef en-Nesyri'den geldi. Slavia Prag'ın tek golünü ise Tomas Chory kaydetti.

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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.

Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.

Bu maça kadar UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, Çekya'dan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyordu.

İyi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, Çekya'dan 3 puanla döndü.

İyi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, Çekya'dan 3 puanla döndü.

Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, adeta altın değerinde bir galibiyet aldı. Alınan bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 8'e yükseltmeyi başardı.

Sıradaki rakip: Gaziantep FK

Sıradaki rakip: Gaziantep FK

Slavia Prag deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, rotasını yeniden lige çevirdi. Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 29 puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Sarı-Lacivertlilerin tek hedefi Gaziantep maçında 3 puanı alıp zirve takibini sürdürmek.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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