Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Aldığı Her İstifa Kararı Borsada Beşiktaş'a Kazandırdı

Beşiktaş'ta şok haberlerin biri bitmeden yenisi başlıyor. Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş 'den çekilmiş kulüp başkanlığına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak üzerinden çok geçmeden başkanlıktan da istifa ettiğini duyurdu. Ligde ve Avrupa'da ağır yenilgiler alan Beşiktaş'ın kazandığı tek bir yer var. Beşiktaş, hisseleri bu istifa dalgasına olumlu yanıt verdi.