Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Aldığı Her İstifa Kararı Borsada Beşiktaş'a Kazandırdı
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın Aldığı Her İstifa Kararı Borsada Beşiktaş'a Kazandırdı
Beşiktaş'ta şok haberlerin biri bitmeden yenisi başlıyor. Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş 'den çekilmiş kulüp başkanlığına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak üzerinden çok geçmeden başkanlıktan da istifa ettiğini duyurdu. Ligde ve Avrupa'da ağır yenilgiler alan Beşiktaş'ın kazandığı tek bir yer var. Beşiktaş, hisseleri bu istifa dalgasına olumlu yanıt verdi.
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Beşiktaş dün gece de Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Avrupa'da alınan bu ağır yenilgi sonrası Beşiktaş'ta taşlar yine yerinden oynadı.
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Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş yönetiminden ayrılmış, kulüp başkanı olarak kalacağını söylemişti. Ancak bugün bu görevinden de ayrıldı.
Hasan Arat'ın istifası yeni bir süreci başlatırken sahada kayıplar vermeye devam eden Beşiktaş olumlu habere hasret kaldı.
Beşiktaş'ın BJKAS ismiyle borsada işlem gören hisseleri hem artı kapatıyor hem de tavana yakın seyrediyor.
Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş hisseleri iki gün önce +%7.66 ile günü kapattı. Bugün ise hisseler %7.33 ile işlem görüyor (17.35).
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Hasan Arat'ın istifasının ardından yükselişe geçen hisselerin önümüzdeki günlerdeki seyri ise merakla bekleniyor.
Beşiktaş hisseleri şu an 4.66 TL'den işlem görmeyi sürdürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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