Beşiktaş'ta Van Bronckhorst Gitmedi Ama Yeni Hoca Belli Oldu

Beşiktaş için ligde ve Avrupa'da tam manasıyla kaos yaşanıyor. Beşiktaş'ın son olarak Maccabi Tel Aviv'e kaybetmesinden sonra Hasan Arat tamamen görevden çekildi. Hüseyin Yücel yönetiminde kongreye kadar yoluna devam eden Beşiktaş'ta hoca gündemi de yoğun. Bir kesim ısrarla Giovanni Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasını istiyor. Hollandalı teknik adam giderse yerine gelecek isimse netleşmeye başladı.