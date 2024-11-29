Beşiktaş'ta Van Bronckhorst Gitmedi Ama Yeni Hoca Belli Oldu
Beşiktaş'ta Van Bronckhorst Gitmedi Ama Yeni Hoca Belli Oldu
Beşiktaş için ligde ve Avrupa'da tam manasıyla kaos yaşanıyor. Beşiktaş'ın son olarak Maccabi Tel Aviv'e kaybetmesinden sonra Hasan Arat tamamen görevden çekildi. Hüseyin Yücel yönetiminde kongreye kadar yoluna devam eden Beşiktaş'ta hoca gündemi de yoğun. Bir kesim ısrarla Giovanni Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasını istiyor. Hollandalı teknik adam giderse yerine gelecek isimse netleşmeye başladı.
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Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da başarısız sonuçlar almaya devam ediyor. Yaşanan sonuçlar ise başkan Hasan Arat'ın koltuğuna mal oldu.
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En çok tartışılan isimlerin başında da Giovanni van Bronckhorst geliyor. Bir grup bir an önce Hollandalı isimle yolların ayrılmasını istiyor.
Gazeteci Barış Yurduseven ise Hollandalı isim gitmeden teknik direktörün belli olduğunu duyurdu.
TRT Spor'dan Barış Yurduseven, 2020-21 sezonunda Kara Kartal'a şampiyonluk getiren Sergen Yalçın'ın bir kez daha görev alacağını söyledi.
Yurduseven, Sergen Yalçın'ın 15. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde olacağını iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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