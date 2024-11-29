Carlo Ancelotti, Arda Güler İçin Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Pişman Oldu

Real Madrid'de Arda Güler, iki maçtır ilk 11'de başlıyor. Son Liverpool maçındaki takımın kötü performansında ise Ancelotti'nin günah keçilerinden oldu. Ancelotti, 2-0 kaybedilen maçtan sonra Arda'yı eleştirmiş, bu da basın tarafından yadırganmıştı. Ancelotti, İspanyol basınına göre bu sözlerinden pişman oldu. Ancelotti bir kez daha bu konu için Arda ile görüştü.