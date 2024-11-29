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Carlo Ancelotti, Arda Güler İçin Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Pişman Oldu

Carlo Ancelotti, Arda Güler İçin Sarf Ettiği Sözler Nedeniyle Pişman Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2024 - 21:44

Real Madrid'de Arda Güler, iki maçtır ilk 11'de başlıyor. Son Liverpool maçındaki takımın kötü performansında ise Ancelotti'nin günah keçilerinden oldu. Ancelotti, 2-0 kaybedilen maçtan sonra Arda'yı eleştirmiş, bu da basın tarafından yadırganmıştı. Ancelotti, İspanyol basınına göre bu sözlerinden pişman oldu. Ancelotti bir kez daha bu konu için Arda ile görüştü.

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Bu sezon birçok kez Ancelotti ile karşı karşıya gelen Arda Güler, son iki maçtır ilk 11'de başlıyor. Ancak Liverpool maçında 57.dakikada oyundan alındı.

Bu sezon birçok kez Ancelotti ile karşı karşıya gelen Arda Güler, son iki maçtır ilk 11'de başlıyor. Ancak Liverpool maçında 57.dakikada oyundan alındı.

Tüm takımın performansı kötüyken Ancelotti'nin Arda'yı hedef alması basın tarafından tepki çekti.

Tüm takımın performansı kötüyken Ancelotti'nin Arda'yı hedef alması basın tarafından tepki çekti.

İddialara göre maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Ancelotti, Arda'dan özür dilemek istedi.

İddialara göre maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Ancelotti, Arda'dan özür dilemek istedi.

İddiaya göre Ancelotti, Arda'ya "Senin yeteneğini en iyi bilen kişilerden biri benim. Öyle demek istemedim. Tam tersine iyi iş çıkardın" dedi.

İddiaya göre Ancelotti, Arda'ya "Senin yeteneğini en iyi bilen kişilerden biri benim. Öyle demek istemedim. Tam tersine iyi iş çıkardın" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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