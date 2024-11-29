Beşiktaş'ta Yeni Başkan Hüseyin Yücel'den İlk Açıklama Geldi

Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'den ayrılarak görevi Hüseyin Yücel ve yönetim kuruluna bıraktığını söylemişti. Bugün ise Arat yönetim kurulu başkanlığını da bıraktığını açıkladı. Beşiktaş tüzüğü gereği başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel oturdu. Yücel, yaz aylarında birçok ismi de Beşiktaş'a getiren isim olmuştu. Hüseyin Yücel gündemle ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınladı.