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Beşiktaş'ta Yeni Başkan Hüseyin Yücel'den İlk Açıklama Geldi

Beşiktaş'ta Yeni Başkan Hüseyin Yücel'den İlk Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.11.2024 - 23:56

Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'den ayrılarak görevi Hüseyin Yücel ve yönetim kuruluna bıraktığını söylemişti. Bugün ise Arat yönetim kurulu başkanlığını da bıraktığını açıkladı. Beşiktaş tüzüğü gereği başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel oturdu. Yücel, yaz aylarında birçok ismi de Beşiktaş'a getiren isim olmuştu. Hüseyin Yücel gündemle ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınladı.

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Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta başkanlık görevini Hüseyin Yücel üstlendi. Yücel, olağan genel kurula kadar kulübe başkanlık yapacak.

Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta başkanlık görevini Hüseyin Yücel üstlendi. Yücel, olağan genel kurula kadar kulübe başkanlık yapacak.

Yücel, gündemle ilgili sosyal medya hesabından bu akşam kısa da bir açıklama yaparak başkanlığı sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Yücel, gündemle ilgili sosyal medya hesabından bu akşam kısa da bir açıklama yaparak başkanlığı sonrası ilk açıklamayı yaptı.

Hüseyin Yücel, "Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız" diyerek sosyal medya hesabından camiaya seslendi.

Hüseyin Yücel, "Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız" diyerek sosyal medya hesabından camiaya seslendi.

Hüseyin Yücel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Hüseyin Yücel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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