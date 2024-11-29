Liverpool'un Fizyoterapisti Su Almak İçin Çantasına Uzanan Arda Güler'e İzin Vermedi

Arda Güler, son dönemde futbol sahnesinin parlayan yıldızlarından biri. Kendine has tarzı ve sahadaki etkileyici performansıyla dikkat çeken bu genç yetenek, futbolseverlerin de gözdesi haline gelmiş durumda. Her geçen gün daha da gelişen yetenekleri ve futbol bilgisiyle Arda Güler, futbol dünyasının gelecekteki yıldızlarından biri olmaya aday. Geçtiğimiz gün oynanan Liverpool-Real Madrid maçında ilk 11'de forma giyme şansı bulan Arda Güler hayranlarını sevindirdi. Maçta dikkat çeken bir an yaşandı.