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Liverpool'un Fizyoterapisti Su Almak İçin Çantasına Uzanan Arda Güler'e İzin Vermedi

Liverpool'un Fizyoterapisti Su Almak İçin Çantasına Uzanan Arda Güler'e İzin Vermedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 23:38

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Arda Güler, son dönemde futbol sahnesinin parlayan yıldızlarından biri. Kendine has tarzı ve sahadaki etkileyici performansıyla dikkat çeken bu genç yetenek, futbolseverlerin de gözdesi haline gelmiş durumda. Her geçen gün daha da gelişen yetenekleri ve futbol bilgisiyle Arda Güler, futbol dünyasının gelecekteki yıldızlarından biri olmaya aday. Geçtiğimiz gün oynanan Liverpool-Real Madrid maçında ilk 11'de forma giyme şansı bulan Arda Güler hayranlarını sevindirdi. Maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

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Arda Güler, Darwin Núñez'in sakatlığına müdahale eden fizyoterapistin çantasından su almak istedi.

Arda Güler, Darwin Núñez'in sakatlığına müdahale eden fizyoterapistin çantasından su almak istedi.

Fizyoterapistin Arda'ya izin vermediği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fizyoterapistin Arda'ya izin vermediği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fizyoterapistin bu hareketi tepki çekti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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