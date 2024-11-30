Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Belli Oldu: Sergen Yalçın'la Pazar Günü Görüşme Sağlanacak!
Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Belli Oldu: Sergen Yalçın'la Pazar Günü Görüşme Sağlanacak!
Kötü günlerden geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın istifasının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday ise kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın.
Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen Muhabir Ertan Süzgün, Beşiktaş yöneticilerinin Sergen Yalçın'la pazar günü bir görüşme yapacağını aktardı. Ayrıca Sergen Yalçın'ın an itibarıyla yurt dışında olduğu ve pazar sabahı İstanbul'a geleceği belirtildi.
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Alınan kötü sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması an meselesi.
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Teknik direktörlük için yönetimin aklındaki ilk isim ise Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın.
Ertan Süzgün, Beşiktaş yöneticilerinin pazar günü Sergen Yalçın'la masaya oturacağı gelişmesini aktardı👇
Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Murat Özen de Sergen Yalçın'la temas kurulduğunu ve Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme feshi sonrası Sergen Yalçın'la masaya oturulacağını söyledi👇
Sergen Yalçın'ın an itibarıyla yurt dışında olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği de gelen bilgiler arasında.
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Sergen Yalçın haberleri sonrası Beşiktaşlı taraftarlarda heyecanlı bekleyiş başladı👇
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