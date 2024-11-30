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Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Belli Oldu: Sergen Yalçın'la Pazar Günü Görüşme Sağlanacak!

Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Belli Oldu: Sergen Yalçın'la Pazar Günü Görüşme Sağlanacak!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 12:37

Kötü günlerden geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın istifasının ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday ise kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın. 

Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen Muhabir Ertan Süzgün, Beşiktaş yöneticilerinin Sergen Yalçın'la pazar günü bir görüşme yapacağını aktardı. Ayrıca Sergen Yalçın'ın an itibarıyla yurt dışında olduğu ve pazar sabahı İstanbul'a geleceği belirtildi.

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Alınan kötü sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması an meselesi.

Alınan kötü sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması an meselesi.

Teknik direktörlük için yönetimin aklındaki ilk isim ise Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın.

Teknik direktörlük için yönetimin aklındaki ilk isim ise Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın.

Ertan Süzgün, Beşiktaş yöneticilerinin pazar günü Sergen Yalçın'la masaya oturacağı gelişmesini aktardı👇

Ertan Süzgün, Beşiktaş yöneticilerinin pazar günü Sergen Yalçın'la masaya oturacağı gelişmesini aktardı👇
twitter.com

🚨 ÖZEL - Beşiktaş yöneticileri, pazar günü Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yurt dışında olan Sergen Yalçın, pazar sabahı İstanbul’da olacak. #yüzdeyüz

Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Murat Özen de Sergen Yalçın'la temas kurulduğunu ve Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme feshi sonrası Sergen Yalçın'la masaya oturulacağını söyledi👇

Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Murat Özen de Sergen Yalçın'la temas kurulduğunu ve Giovanni van Bronckhorst'un sözleşme feshi sonrası Sergen Yalçın'la masaya oturulacağını söyledi👇
twitter.com

Sergen Yalçın ile ilk temas telefonla kuruldu. Hoca şu anda yurt dışında. Yarın Türkiye’ye gelecek. Gio hoca ile sözleşme fesihi gerçekleştikten sonra hoca ile masaya oturulacak.

Sergen Yalçın'ın an itibarıyla yurt dışında olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği de gelen bilgiler arasında.

Sergen Yalçın'ın an itibarıyla yurt dışında olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği de gelen bilgiler arasında.
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Sergen Yalçın haberleri sonrası Beşiktaşlı taraftarlarda heyecanlı bekleyiş başladı👇

Sergen Yalçın haberleri sonrası Beşiktaşlı taraftarlarda heyecanlı bekleyiş başladı👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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