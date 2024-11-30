Beşiktaş'ta Görevden Alınan Samet Aybaba Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Kimseye Hakkımı Helal Etmiyorum''
Beşiktaş'ta Görevden Alınan Samet Aybaba Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Kimseye Hakkımı Helal Etmiyorum''
Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, son dönemlerde kulüpte yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında söyledikleri ise izleyenleri adeta şok etti.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Aybaba, kendisinin onay vermediği bir transfer için imzasının taklit edilerek Joe Worrall'a 5 milyon Euroluk teklif gönderildiğini iddia etti. Başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat'ın ''Helalleştik'' açıklamasına da cevap veren Samet Aybaba, 'Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum' dedi.
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Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde görevden alınan Samet Aybaba, kulüpte yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
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Basın toplantısında akılalmaz iddialarda bulunan Aybaba, Muçi ve Musrati transferleri için ''Büyük maliyetlerle alınmaları uygun değildir'' şeklinde rapor verdiğini ancak bu iki oyuncuya 24 milyon Euro ödenince şok olduğunu söyledi.
İngiliz futbolcu Joe Worrall'la ilgili yine olumsuz rapor verdiklerini söyleyen Aybaba, ''Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan, benim imzamla 5 milyon Euro bonservis teklifi yaptı" açıklamasında bulundu.
Kendisine komisyon teklif edildiğini ve buna karşı çıktığını söyleyen Aybaba, Brad Friedel'ın aldığı yüksek maaşın yanı sıra transferlerden de komisyon aldığını söyledi👇
''Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığından düşük ücret alıyorum kulüpten'' diyerek sitemde bulunan Aybaba, bunun üzerine Hasan Arat'ın kendisine ''Aldığın ücreti artıralım'' dediğini ancak bir sözleşme hazırladıktan sonra hiçbir geri dönüş olmadığını söyledi.
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''Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık.'' diyen Aybaba transfer konusuyla ilgili şunları söyledi👇
Kendisine ''Neden istifa etmediniz?'' sorusu yöneltilince, Aybaba'dan ''Beşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı?'' cevabı geldi. Yardımcılarına mobbing uygulandığını iddia eden Aybaba devamında ise şunları söyledi👇
"Hasan Arat helalleştiğinizi söyledi. Doğru mu?" sorusuna cevap veren Aybaba, ''Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. WhatsApp’tan bana mesaj iletenlere oradan cevap verdim. WhatsApp’ta helalleşme emojisi var mı?'' diye konuştu.
''Sergen Yalçın'ı ben istedim'' diyen Samet Aybaba, "Kendisiyle telefonla konuştuk, görüşecektik. Başkan bana 'Gittiğinde bir şey konuşma' dedi. Ben ona takımdan bahsedecektim, biraz da ağlayacaktım kulüp tarafında olduğum için ekonomiden yakınarak. Sonra o da koşarak gelecekti." ifadelerini kullandı.
Konuşmasına devam eden Samet Aybaba, Başkan Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar aracılığıyla kendisinin ve Friedel'ın Macaristan'a gitmeyeceği talimatını verdiğini söyledi👇
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Kendisine yöneltilen ''Başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna cevap veren Aybaba, ''Beşiktaş'ta her görevi kabul ederiz ama şu an olmaz.'' yanıtını verdi.
Son olarak Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul hakkında konuşan Samet Aybaba, transfer süreçleri ve takımın içindeki bozulmalardan dolayı Şakul'u istifaya davet etti.
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