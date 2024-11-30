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Beşiktaş'ta Görevden Alınan Samet Aybaba Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Kimseye Hakkımı Helal Etmiyorum''

Beşiktaş'ta Görevden Alınan Samet Aybaba Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: ''Kimseye Hakkımı Helal Etmiyorum''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.11.2024 - 14:29

Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, son dönemlerde kulüpte yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında söyledikleri ise izleyenleri adeta şok etti. 

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Aybaba, kendisinin onay vermediği bir transfer için imzasının taklit edilerek Joe Worrall'a 5 milyon Euroluk teklif gönderildiğini iddia etti. Başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat'ın ''Helalleştik'' açıklamasına da cevap veren Samet Aybaba, 'Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum' dedi.

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Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde görevden alınan Samet Aybaba, kulüpte yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde görevden alınan Samet Aybaba, kulüpte yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında akılalmaz iddialarda bulunan Aybaba, Muçi ve Musrati transferleri için ''Büyük maliyetlerle alınmaları uygun değildir'' şeklinde rapor verdiğini ancak bu iki oyuncuya 24 milyon Euro ödenince şok olduğunu söyledi.

Basın toplantısında akılalmaz iddialarda bulunan Aybaba, Muçi ve Musrati transferleri için ''Büyük maliyetlerle alınmaları uygun değildir'' şeklinde rapor verdiğini ancak bu iki oyuncuya 24 milyon Euro ödenince şok olduğunu söyledi.

İngiliz futbolcu Joe Worrall'la ilgili yine olumsuz rapor verdiklerini söyleyen Aybaba, ''Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan, benim imzamla 5 milyon Euro bonservis teklifi yaptı" açıklamasında bulundu.

İngiliz futbolcu Joe Worrall'la ilgili yine olumsuz rapor verdiklerini söyleyen Aybaba, ''Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan, benim imzamla 5 milyon Euro bonservis teklifi yaptı" açıklamasında bulundu.

Kendisine komisyon teklif edildiğini ve buna karşı çıktığını söyleyen Aybaba, Brad Friedel'ın aldığı yüksek maaşın yanı sıra transferlerden de komisyon aldığını söyledi👇

Kendisine komisyon teklif edildiğini ve buna karşı çıktığını söyleyen Aybaba, Brad Friedel'ın aldığı yüksek maaşın yanı sıra transferlerden de komisyon aldığını söyledi👇

'Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.'

''Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığından düşük ücret alıyorum kulüpten'' diyerek sitemde bulunan Aybaba, bunun üzerine Hasan Arat'ın kendisine ''Aldığın ücreti artıralım'' dediğini ancak bir sözleşme hazırladıktan sonra hiçbir geri dönüş olmadığını söyledi.

''Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığından düşük ücret alıyorum kulüpten'' diyerek sitemde bulunan Aybaba, bunun üzerine Hasan Arat'ın kendisine ''Aldığın ücreti artıralım'' dediğini ancak bir sözleşme hazırladıktan sonra hiçbir geri dönüş olmadığını söyledi.
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''Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık.'' diyen Aybaba transfer konusuyla ilgili şunları söyledi👇

''Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık.'' diyen Aybaba transfer konusuyla ilgili şunları söyledi👇

''Ndour mesela, Beşiktaş genç oyuncu kiralamaz. Bir de en kalabalık yere aldık oyuncuyu. Joao Mario kenar oyuncusu değil, ağır. Merkez orta saha olarak da aşağı gitmiş, kanada ihtiyacımız var diye rapor verdik.

Bir menajer bize Uduokhai'yi önerdi, izledik ama listemize almadık. 3 milyona alabiliriz dedi bize menajerler, daha pahalıya geldi. Colley en düşük maliyetli oyuncularımızdan biriydi, giderken üstüne para verdik.

Takımdan giden oyuncuların hepsine para verdik. Can Keleş ile ilgili raporumuzu sunduk, daha net oyuncu lazım dedik ama o da alındı. Emirhan ile ilgili fikirlerimizi sunduk. Transferlerin tamamına olumsuz rapor verdik.

Bu transferlerden sonra biz tamamen koptuk ve iletişimi kestiler bizimle. Sonraki süreci Kaan Şakul, Friedel ve başkan götürdü. 'Futboldan gelen insanlar varken neden Kaan Şakul ile yürüyorsunuz?' dedim. Başkan 'Böyle uygun gördük' dedi.'

Kendisine ''Neden istifa etmediniz?'' sorusu yöneltilince, Aybaba'dan ''Beşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı?'' cevabı geldi. Yardımcılarına mobbing uygulandığını iddia eden Aybaba devamında ise şunları söyledi👇

Kendisine ''Neden istifa etmediniz?'' sorusu yöneltilince, Aybaba'dan ''Beşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı?'' cevabı geldi. Yardımcılarına mobbing uygulandığını iddia eden Aybaba devamında ise şunları söyledi👇

''Hocayla konuştum, iki 6 numara ile olmaz dedim. Rafa kenar oynamaz, orada Rashica'dır bizim oyuncumuz dedim. İzinlerle ilgili konuştum, oyuncuların bir grubuyla çalışıldığı ve öbür grubun rahatsız olduğunu konuştum. Bir sürü şeyleri konuştum ben.

Yardımcılarım vardı. Hepsine mobbing uyguladılar, antrenman izlemelerini yasakladı Brad Friedel. En son scout ekipleri ile ilgili çalışma yapıyormuş Friedel. Kaan Bey yardımcılarımın 'WyScout' şifrelerini aldı, 'istediğime vereceğim bunları' dedi. Orada kalıp bu mücadeleyi vermeyi başardık diyelim.'

"Hasan Arat helalleştiğinizi söyledi. Doğru mu?" sorusuna cevap veren Aybaba, ''Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. WhatsApp’tan bana mesaj iletenlere oradan cevap verdim. WhatsApp’ta helalleşme emojisi var mı?'' diye konuştu.

"Hasan Arat helalleştiğinizi söyledi. Doğru mu?" sorusuna cevap veren Aybaba, ''Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. WhatsApp’tan bana mesaj iletenlere oradan cevap verdim. WhatsApp’ta helalleşme emojisi var mı?'' diye konuştu.

''Sergen Yalçın'ı ben istedim'' diyen Samet Aybaba, "Kendisiyle telefonla konuştuk, görüşecektik. Başkan bana 'Gittiğinde bir şey konuşma' dedi. Ben ona takımdan bahsedecektim, biraz da ağlayacaktım kulüp tarafında olduğum için ekonomiden yakınarak. Sonra o da koşarak gelecekti." ifadelerini kullandı.

''Sergen Yalçın'ı ben istedim'' diyen Samet Aybaba, "Kendisiyle telefonla konuştuk, görüşecektik. Başkan bana 'Gittiğinde bir şey konuşma' dedi. Ben ona takımdan bahsedecektim, biraz da ağlayacaktım kulüp tarafında olduğum için ekonomiden yakınarak. Sonra o da koşarak gelecekti." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Samet Aybaba, Başkan Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar aracılığıyla kendisinin ve Friedel'ın Macaristan'a gitmeyeceği talimatını verdiğini söyledi👇

Konuşmasına devam eden Samet Aybaba, Başkan Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar aracılığıyla kendisinin ve Friedel'ın Macaristan'a gitmeyeceği talimatını verdiğini söyledi👇

'Başkanın talimatıyla Feyyaz Uçar, benim ve Friedel'ın Macaristan'a gitmeyeceğini söyledi. 'Söyle ona istifa ediyorum' dedim. Sonra Feyyaz konuştu geldi, 'İkisi de gitsin' demiş. Ben de 'Söyle ona, Samet Aybaba' gitmeyecek dedim. Yani o kişiyle beni bir arada anmak... Herkese söyledim, bu takım 11. ay darmadağın olur dedim. 34 yaşında bir forvetimiz var. 5 gün izin, 7 gün izin... İkaz ettik hocayı. Teknik direktörlere saygısı olan bir insanım ben. Her söylediğimiz şey 'Hocayı yemeye çalışıyor' oldu.'

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Kendisine yöneltilen ''Başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna cevap veren Aybaba, ''Beşiktaş'ta her görevi kabul ederiz ama şu an olmaz.'' yanıtını verdi.

Kendisine yöneltilen ''Başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna cevap veren Aybaba, ''Beşiktaş'ta her görevi kabul ederiz ama şu an olmaz.'' yanıtını verdi.

Son olarak Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul hakkında konuşan Samet Aybaba, transfer süreçleri ve takımın içindeki bozulmalardan dolayı Şakul'u istifaya davet etti.

Son olarak Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul hakkında konuşan Samet Aybaba, transfer süreçleri ve takımın içindeki bozulmalardan dolayı Şakul'u istifaya davet etti.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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