Türkiye’de de Oynayan Eski Futbolcu Çete Üyesi Çıktı: 3 Kişiye Günlerce İşkence Yapmışlar
Türkiye’de de Oynayan Eski Futbolcu Çete Üyesi Çıktı: 3 Kişiye Günlerce İşkence Yapmışlar
Almanya’da yaşanan uyuşturucu savaşına, Türk asıllı eski futbolcu Alim Aykut Esgi’nin de dahil olduğu ortaya çıktı. Bir dönem ülkemizde birçok takımda forma giyen Esgi, üyesi olduğu Mocro çetesi için rakip çeteden 3 kişiyi kaçırarak işkence etme suçlamasıyla tutuklandı. Avrupa’nın acımasızlığı ile ünlü Mocro suç çetesinin liderlerinden birinin ise Sermet A. olduğu öğrenildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Türkiye’de Karagümrük, Akhisarspor ve İstanbulspor gibi takımlarda forma giyen 25 yaşındaki eski futbolcu Alim Aykut Esgi’nin, Almanya’da yaşanan çete savaşlarının kilit isimlerinden biri olduğu öğrenildi.
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Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, Almanya’da 350 kilo uyuşturucunun çalınması sonrasında Mocro ve El Zein suç örgütleri arasında savaş çıktı.
Çete lideri Sermet A.'nın en yakın adamlarından biri olan Alim Aykut Esgi, 3 kişiyi kaçırarak lüks villada günlerde işkence etme suçlamasıyla tutuklandı.
Alim Aykut Esgi ile birlikte örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Tunus asıllı Alman Aymen S. de gözaltına alındı. Ayrıca çetenin liderlerinden Samet A.’nın da Fransa’da tutuklu olduğu öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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