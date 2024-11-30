Türkiye’de de Oynayan Eski Futbolcu Çete Üyesi Çıktı: 3 Kişiye Günlerce İşkence Yapmışlar

Almanya’da yaşanan uyuşturucu savaşına, Türk asıllı eski futbolcu Alim Aykut Esgi’nin de dahil olduğu ortaya çıktı. Bir dönem ülkemizde birçok takımda forma giyen Esgi, üyesi olduğu Mocro çetesi için rakip çeteden 3 kişiyi kaçırarak işkence etme suçlamasıyla tutuklandı. Avrupa’nın acımasızlığı ile ünlü Mocro suç çetesinin liderlerinden birinin ise Sermet A. olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi