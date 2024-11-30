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Sosyetenin Konuştuğu Kavga: Ünlü İş İnsanı Konserde Masa Yüzünden Kadına Şiddet Uyguladı

Sosyetenin Konuştuğu Kavga: Ünlü İş İnsanı Konserde Masa Yüzünden Kadına Şiddet Uyguladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.11.2024 - 09:44

İş insanı Numan Ceyhan’ın, eşiyle birlikte bir konserde, Cüneyt-Yonca Ortan çiftinin en önde bulunan kendi masalarına gelmeyi istemesi sonrasında Yonca Ortan’ı darbettiği iddia edildi. Ceyhan, tartışma sonrası kendisine tokat atan Yonca Ortan’ı feci şekilde dövünce cemiyet hayatının önde gelen 4 ismi de konserden kovulmuş.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Geçtiğimiz salı günü İstanbul’da gerçekleşen bir konserde, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz salı günü İstanbul’da gerçekleşen bir konserde, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, Türkiye’de ilk özel radyoyu kuran Cüneyt Ortan ve eşi Yonca Ortan, ünlü sanayici Numan Ceyhan'ın eşi Arzu Hanım ile oturduğu en öndeki masaya oturmak istemiş.

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt’un haberine göre, Türkiye’de ilk özel radyoyu kuran Cüneyt Ortan ve eşi Yonca Ortan, ünlü sanayici Numan Ceyhan'ın eşi Arzu Hanım ile oturduğu en öndeki masaya oturmak istemiş.

Kaynak

Numan Bey, "Siz bu masaya oturamazsınız, burası size uygun değil, arka masalara gidin" deyince ortam gerilmiş ve Yonca Ortan, Numan Bey'e tokat atmış. Numan Ceyhan, misliyle cevap verip tekme-tokat girişmiş ve Yonca Hanım'ı yere düşürmüş.

Numan Bey, "Siz bu masaya oturamazsınız, burası size uygun değil, arka masalara gidin" deyince ortam gerilmiş ve Yonca Ortan, Numan Bey'e tokat atmış. Numan Ceyhan, misliyle cevap verip tekme-tokat girişmiş ve Yonca Hanım'ı yere düşürmüş.

Cüneyt Ortan

Güvenliklerin müdahale etmesi sonrasında 4 kişi de konserden atılmış.

Güvenliklerin müdahale etmesi sonrasında 4 kişi de konserden atılmış.

Numan Ceyhan ve eşi Arzu Ceyhan

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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