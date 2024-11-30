Vedat Milor Yemeklerine Bayıldığı Lokanta Sahibini Azarladı!

Vedat Milor, Türkiye’de yemek ve şarap denince ilk akla gelen isimlerden biri. Ünlü gurme, YouTube üzerinden yaptığı programlarla vatandaşlara en iyi yemekleri nerede yiyeceğini anlatmaya devam ediyor. İstanbul’da bir lokantaya giden Vedat Milor, yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenirken, fotoğraflarının izinsiz olarak çekilmesi sonrasında restoran sahibini “ben burada maymun değilim” diyerek azarladı.