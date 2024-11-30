Vedat Milor Yemeklerine Bayıldığı Lokanta Sahibini Azarladı!
Vedat Milor Yemeklerine Bayıldığı Lokanta Sahibini Azarladı!
Vedat Milor, Türkiye’de yemek ve şarap denince ilk akla gelen isimlerden biri. Ünlü gurme, YouTube üzerinden yaptığı programlarla vatandaşlara en iyi yemekleri nerede yiyeceğini anlatmaya devam ediyor. İstanbul’da bir lokantaya giden Vedat Milor, yediği lahmacun ve Kilis tavayı çok beğenirken, fotoğraflarının izinsiz olarak çekilmesi sonrasında restoran sahibini “ben burada maymun değilim” diyerek azarladı.
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Türkiye gastronomi dünyasının en tanınmış ismi kuşkusuz Vedat Milor. Ünlü isim, YouTube kanalında Türkiye’yi gezmeye devam ederek, vatandaşlar en iyi yemekleri nerede yiyeceğini anlatıyor.
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Milor, son olarak İstanbul Bostancı’da bulunan bir lokantayı ziyaret etti ve lokantanın sunduğu lahmacun ve Kilis tavayı çok beğendi.
Ancak izinsiz şekilde fotoğrafları çekilen Vedat Milor, restoran sahibini sert sözlerle azarladı.
İşte yaşanan o anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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