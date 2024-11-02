Önce Lokma, Şimdi Dubai Çikolatası: Vedat Milor'dan Sosyolojik Tespit

Bugünlerde başınızı nereye çevirseniz Dubai Çikolatası görüyorsunuz. Herkes bu meşhur ve pahalı çikolatayı deneme derdinde. Öyle ki bazı yerlerde insanlar bu çikolatayı satın almak için kuyruk oluyor. Çok değil, bundan birkaç sene önce de bir 'lokma' furyası başlamıştı.

Peki bütün bu popüler ürünlere, Türkiye'nin en meşhur lezzet eleştirmeni Vedat Milor'un yorumu ne oluyor?