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Önce Lokma, Şimdi Dubai Çikolatası: Vedat Milor'dan Sosyolojik Tespit

Önce Lokma, Şimdi Dubai Çikolatası: Vedat Milor'dan Sosyolojik Tespit

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 13:33

Bugünlerde başınızı nereye çevirseniz Dubai Çikolatası görüyorsunuz. Herkes bu meşhur ve pahalı çikolatayı deneme derdinde. Öyle ki bazı yerlerde insanlar bu çikolatayı satın almak için kuyruk oluyor. Çok değil, bundan birkaç sene önce de bir 'lokma' furyası başlamıştı.

Peki bütün bu popüler ürünlere, Türkiye'nin en meşhur lezzet eleştirmeni Vedat Milor'un yorumu ne oluyor?

Son günlerde bir Dubai Çikolatası çılgınlığı aldı başını gitti.

Son günlerde bir Dubai Çikolatası çılgınlığı aldı başını gitti.

Birçok marka içi antep fıstığı ve kadayıf dolu bu 'lüks' çikolatayı üretmeye başladı. Başlarda sadece sosyal medyada görmekle yetindiğimiz bu lüks çikolata, kısa bir süre içinde herkesin evine girmeye başladı.

Dubai Çikolatası merakımız biraz ağır basınca, çikolata satan yerlerin önünde metrelerce sıra oluştu. Her önüne gelen bu çikolatanın tarifini vermeye, deneme videosu çekmeye başladı.

Dubai Çikolatası merakımız biraz ağır basınca, çikolata satan yerlerin önünde metrelerce sıra oluştu. Her önüne gelen bu çikolatanın tarifini vermeye, deneme videosu çekmeye başladı.

Peki bunlar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Evet, daha önce de farklı ürünler üzerinden aynı süreçlerden geçmiştik.

Geçtiğimiz yıllarda içi çikolata dolu lokmalar her köşe başını ele geçirmiş, tıpkı bugün Dubai Çikolatasının geçtiği süreçlerden geçmişti.

Geçtiğimiz yıllarda içi çikolata dolu lokmalar her köşe başını ele geçirmiş, tıpkı bugün Dubai Çikolatasının geçtiği süreçlerden geçmişti.

Peki sizce bu tüm ülkeyi yıkıp geçen furyalar üzerinden sosyolojik bir çıkarım yapmak mümkün mü?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, zamanında lokmacılar üzerinden bir sosyal çıkarım yapmıştı. Milor'un sözlerini şimdilerde ise Dubai çikolatasına uyarlamak mümkün.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, zamanında lokmacılar üzerinden bir sosyal çıkarım yapmıştı. Milor'un sözlerini şimdilerde ise Dubai çikolatasına uyarlamak mümkün.

'Bizim Türk insanında şahsiyet gelişmiyor. Çok çocuk kalıyor insanlar. Sorumluluk duygusu, farkındalık daha çok ailevi nedenlerle gelişmiyor. Zengin ailelerde, genelleme yapıyorum, parayla her şeyi elde etmeye alışmışlar. Daha fakir kesimde ise çok ezik yetişiyorlar...'

Peki devamında ne mi geliyor? 

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