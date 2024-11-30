Beşiktaş'ta Yeni Yönetim Futbolcularla Bir Araya Geldi, Bronckhorst Toplantıda Yoktu
Beşiktaş'ta Yeni Yönetim Futbolcularla Bir Araya Geldi, Bronckhorst Toplantıda Yoktu
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yol haritası yavaş yavaş belli oluyor. Başkanlık koltuğu olağan kongreye kadar Hüseyin Yücel'de olacak. Hüseyin Yücel ve ekibi olağanüstü bir kongre kararı almazsa Mayıs ayına kadar takımın başında olmayı sürdürecek. Hüseyin Yücel ve beraberindeki önemli isimler bugün takımla buluştu. Süreçle ilgili bilgilendirme yapan Yücel'in toplantısında Bronckhorst'un olmadığı görüldü.
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Hasan Arat'ın art arda istifalarıyla Beşiktaş yeni bir yola girmiş görünüyor. Başkanlık görevini alacak Hüseyin Yücel de ilk adımlarını attı.
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Hüseyin Yücel bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Yücel sürece dair futbolcuları bilgilendirecek konuşmalar yaptı.
Yücel’e, Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da eşlik etti.
Hüseyin Yücel'in gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yer almadığı görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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