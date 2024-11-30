Beşiktaş'ta Yeni Yönetim Futbolcularla Bir Araya Geldi, Bronckhorst Toplantıda Yoktu

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından yol haritası yavaş yavaş belli oluyor. Başkanlık koltuğu olağan kongreye kadar Hüseyin Yücel'de olacak. Hüseyin Yücel ve ekibi olağanüstü bir kongre kararı almazsa Mayıs ayına kadar takımın başında olmayı sürdürecek. Hüseyin Yücel ve beraberindeki önemli isimler bugün takımla buluştu. Süreçle ilgili bilgilendirme yapan Yücel'in toplantısında Bronckhorst'un olmadığı görüldü.