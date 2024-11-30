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Karaman FK ile Amasyaspor Sosyal Medyada Birbirine Girdi, Sebebi Şaşırttı: Elma

Karaman FK ile Amasyaspor Sosyal Medyada Birbirine Girdi, Sebebi Şaşırttı: Elma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2024 - 17:39

Anadolu takımları şehirleriyle olan bağlarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca şehirlerinin sembolleriyle kendilerini tanımlayan takımlar bu sembollere de sıkı sıkıya bağlı. Böyle olunca da armalara kadar yansıyan sembolleri bazı şehir takımları bölüşemiyor. Sosyal medyanın yükselen yıldızı diyebileceğimiz Karaman FK da böyle bir konuyla gündeme geldi. Rakibi ise Amasyaspor'du. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ile açılan konu Apple'a kadar gitti.

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X'te bir kullanıcı "Karamanlı John Wick ile Amasyalı Aloske kafes dövüşü yapsın" diyerek işaret fişeğini çaktı.

X'te bir kullanıcı "Karamanlı John Wick ile Amasyalı Aloske kafes dövüşü yapsın" diyerek işaret fişeğini çaktı.
twitter.com

Karaman FK ise bu tweeti alıntılayarak "Elması lezzetli olan kazanır" diyerek Aloske Gang'ı etiketledi.

Karaman FK ise bu tweeti alıntılayarak "Elması lezzetli olan kazanır" diyerek Aloske Gang'ı etiketledi.
twitter.com

Amasyalı Aloske Gang ise iddialı bir çıkışla Amasyalıların göğsünü kabarttı.

Amasyalı Aloske Gang ise iddialı bir çıkışla Amasyalıların göğsünü kabarttı.
twitter.com

Karaman FK ise bu cevaba istatistikler ve sayısal verilerle yanıt verdi.

Karaman FK ise bu cevaba istatistikler ve sayısal verilerle yanıt verdi.
twitter.com

Amasyaspor "mevzu var dediler geldik" diyerek logosunu hatırlattı.

Amasyaspor "mevzu var dediler geldik" diyerek logosunu hatırlattı.
twitter.com
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Kavgaya kısa bir ara verip bu armaya yakından bakalım. Karşınızda Amasyaspor'un arması:

Kavgaya kısa bir ara verip bu armaya yakından bakalım. Karşınızda Amasyaspor'un arması:

Bu tatlı atışmaya son noktayı ise Karaman FK "admini" koydu:

Bu tatlı atışmaya son noktayı ise Karaman FK "admini" koydu:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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