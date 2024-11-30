Karaman FK ile Amasyaspor Sosyal Medyada Birbirine Girdi, Sebebi Şaşırttı: Elma

Anadolu takımları şehirleriyle olan bağlarıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca şehirlerinin sembolleriyle kendilerini tanımlayan takımlar bu sembollere de sıkı sıkıya bağlı. Böyle olunca da armalara kadar yansıyan sembolleri bazı şehir takımları bölüşemiyor. Sosyal medyanın yükselen yıldızı diyebileceğimiz Karaman FK da böyle bir konuyla gündeme geldi. Rakibi ise Amasyaspor'du. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı ile açılan konu Apple'a kadar gitti.