onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyetinin Ardından TFF ve MHK'ya Savaş Açtı

Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyetinin Ardından TFF ve MHK'ya Savaş Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2024 - 21:50

Trabzonspor, ligde Alanyaspor'a konuk olduğu maçta yine sahadan mutsuz ayrıldı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da hakeme tepki vardı. Alanyaspor'un galibiyetinin ardından Trabzonspor zehir zemberek açıklama yayınladı. Trabzonspor , 'TFF ve MHK yok hükmündedir' diye yapılan açıklamada sert ifadelere yer verildi. 'Yapı' Açıklamada, ''Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir.' dendi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakeme yoğun bir tepki gösterdi.

Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakeme yoğun bir tepki gösterdi.

"TFF ve MHK yok hükmündedir" diyen Trabzonspor, "Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir" dedi.

"TFF ve MHK yok hükmündedir" diyen Trabzonspor, "Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir" dedi.

Trabzonspor "bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır" açıklaması yaptı.

Trabzonspor "bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır" açıklaması yaptı.

"Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz" diyerek şu ifadelere yer verdi:

'Bu çarpık düzen, sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır. TFF ve MHK, Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar; liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir.'

Trabzonspor açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

'VAR teknolojisi gibi adalet için kullanılan sistemler, bugün güç odaklarının oyun alanına dönüşmüştür. Hakem Burak Pakkan ile VAR hakemi Direnç Tunusluoğlu'nun performansı, yalnızca ihmal değil, adaletin sistematik şekilde engellendiğinin kanıtıdır. Bu yapıların tek başına Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun bütünlüğüne zarar verdiği açıktır.

Artık çok net söylüyoruz: TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Bu kurumlar, adaleti sağlamak bir yana, Türk futboluna duyulan güveni tamamen yok etmişlerdir. Trabzonspor olarak, alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu çağrı yalnız bugüne değil, geleceğe de yöneliktir. Adaletin olmadığı bir düzende, düzen diye dayatılan şey yalnızca kaostur. Trabzonspor, Türk futbolunda hakkaniyet ve liyakat mücadelesinin bayraktarı olmaya devam edecek, bu çürümüş yapıyla kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Tüm futbol kamuoyunu, bu adaletsizliğe karşı ortak bir irade sergilemeye ve Türk futbolunun hak ettiği şeffaf geleceği inşa etmeye çağırıyoruz. Çünkü futbol, yalnızca bir oyun değil, adaletin sahada hayat bulduğu bir meydandır'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Trabzonspor'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Trabzonspor'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın