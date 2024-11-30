Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyetinin Ardından TFF ve MHK'ya Savaş Açtı
Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyetinin Ardından TFF ve MHK'ya Savaş Açtı
Trabzonspor, ligde Alanyaspor'a konuk olduğu maçta yine sahadan mutsuz ayrıldı. Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da hakeme tepki vardı. Alanyaspor'un galibiyetinin ardından Trabzonspor zehir zemberek açıklama yayınladı. Trabzonspor , 'TFF ve MHK yok hükmündedir' diye yapılan açıklamada sert ifadelere yer verildi. 'Yapı' Açıklamada, ''Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir.' dendi
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Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakeme yoğun bir tepki gösterdi.
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"TFF ve MHK yok hükmündedir" diyen Trabzonspor, "Bu akşam Alanya'da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir" dedi.
Trabzonspor "bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır" açıklaması yaptı.
"Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz" diyerek şu ifadelere yer verdi:
Trabzonspor açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
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Trabzonspor'un açıklamasının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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