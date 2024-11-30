Tanju Çolak, Feyyaz Uçar'dan Gelen Sergen Yalçın Mesajını Canlı Yayında Okudu

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni yönetimin önünde yeni hoca seçimi var. Öne çıkan adayların başında ise Sergen Yalçın geliyor. Tanju Çolak , Ekol TV'de hoca arayışı konusunda yeni bir bilgi aktardı. Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı okuyan Çolak, yaşananlara da değindi.