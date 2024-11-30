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Tanju Çolak, Feyyaz Uçar'dan Gelen Sergen Yalçın Mesajını Canlı Yayında Okudu

Tanju Çolak, Feyyaz Uçar'dan Gelen Sergen Yalçın Mesajını Canlı Yayında Okudu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.11.2024 - 22:48

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Şimdi yeni yönetimin önünde yeni hoca seçimi var. Öne çıkan adayların başında ise Sergen Yalçın geliyor. Tanju Çolak , Ekol TV'de hoca arayışı konusunda yeni bir bilgi aktardı. Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı okuyan Çolak, yaşananlara da değindi.

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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı ve yeni hoca arayışına başladı.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı ve yeni hoca arayışına başladı.

Giovanni van Bronckhorst'un ardından en güçlü aday ise Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.

Giovanni van Bronckhorst'un ardından en güçlü aday ise Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ancak henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor.

Tanju Çolak da bu konuya dair kendisine Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı canlı yayında okudu ve Feyyaz Uçar'la olan arkadaşlıklarına değindi.

Tanju Çolak da bu konuya dair kendisine Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı canlı yayında okudu ve Feyyaz Uçar'la olan arkadaşlıklarına değindi.

Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı okurken Çolak, "Feyyaz kardeşime güvenirim. Kötü bir şey yapmıyor. Bu kadar bilgi kirliği var. Bizim yaptığımız çok doğru bir şey" dedi.

Feyyaz Uçar'dan gelen mesajı okurken Çolak, "Feyyaz kardeşime güvenirim. Kötü bir şey yapmıyor. Bu kadar bilgi kirliği var. Bizim yaptığımız çok doğru bir şey" dedi.

Tanju Çolak, "Çok net bir cevap geldi... 'Hiçbir görüşme olmadı Sergen Yalçın'la' dedi. 10 saniye önce gelen mesaj. Hiçbir şeyi ben senden saklamam diyor" açıklaması yaptı.

Tanju Çolak, "Çok net bir cevap geldi... 'Hiçbir görüşme olmadı Sergen Yalçın'la' dedi. 10 saniye önce gelen mesaj. Hiçbir şeyi ben senden saklamam diyor" açıklaması yaptı.
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Tanju Çolak ayrıca, "Feyyaz Uçar benim 15-16 yaşımdan beri genç milli takımdan oda arkadaşım. Kardeşim, kardeşimden de ötedir. Hayatımda gördüğüm en özel insanlardan biri" açıklaması da yaptı.

Tanju Çolak ayrıca, "Feyyaz Uçar benim 15-16 yaşımdan beri genç milli takımdan oda arkadaşım. Kardeşim, kardeşimden de ötedir. Hayatımda gördüğüm en özel insanlardan biri" açıklaması da yaptı.

Uçar'ın da üzgün olduğuna değinen Tanju Çolak, "Beşiktaş karmakarışık şu anda. Onlar da bilmiyorlar. Ama çok üzüntülüler" dedi.

Uçar'ın da üzgün olduğuna değinen Tanju Çolak, "Beşiktaş karmakarışık şu anda. Onlar da bilmiyorlar. Ama çok üzüntülüler" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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