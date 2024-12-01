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Trabzonspor'da Nevzat Kaya Hakem Hataları İçin Cumhurbaşkanına Gideceklerini Açıkladı

Trabzonspor'da Nevzat Kaya Hakem Hataları İçin Cumhurbaşkanına Gideceklerini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2024 - 18:49

Trabzonspor, deplasmanda on kişilik Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor cephesinde isyan vardı. Trabzonspor, 'TFF ve MHK yok hükmündedir' açıklaması yaparak isyan etmişti. Bugün de yönetim kurulundan Nevzat Kaya yerel basına açıklamalar yaptı. Kaya, Cumhurbaşkanına gideceklerini söyledi.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş de çare olmadı. 10 maçta Şenol Güneş yönetiminde dördüncü mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi umut da vermiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ardından Şenol Güneş de çare olmadı. 10 maçta Şenol Güneş yönetiminde dördüncü mağlubiyetini alan Karadeniz ekibi umut da vermiyor.

10 kişilik Alanyaspor'a kaybedilen maçın ardından Trabzonspor cephesinde isyan vardı. Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

10 kişilik Alanyaspor'a kaybedilen maçın ardından Trabzonspor cephesinde isyan vardı. Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kaya yaşananları, "Trabzonspor’a, Trabzon şehrine, bütün Trabzonlulara, bir operasyon çekiliyor." diyerek açıkladı.

Kaya yaşananları, "Trabzonspor’a, Trabzon şehrine, bütün Trabzonlulara, bir operasyon çekiliyor." diyerek açıkladı.

Pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen Nevzat Kaya, "Dün akşam toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde." açıklaması yaptı.

Pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen Nevzat Kaya, "Dün akşam toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde." açıklaması yaptı.

Çözüm olarak Cumhurbaşkanını gördüklerini söyleyen Kaya, "Böyle bir tiyatroda, böyle bir durumda ne diyebiliriz ki? Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı" dedi.

Çözüm olarak Cumhurbaşkanını gördüklerini söyleyen Kaya, "Böyle bir tiyatroda, böyle bir durumda ne diyebiliriz ki? Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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