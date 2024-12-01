Trabzonspor'da Nevzat Kaya Hakem Hataları İçin Cumhurbaşkanına Gideceklerini Açıkladı

Trabzonspor, deplasmanda on kişilik Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Trabzonspor cephesinde isyan vardı. Trabzonspor, 'TFF ve MHK yok hükmündedir' açıklaması yaparak isyan etmişti. Bugün de yönetim kurulundan Nevzat Kaya yerel basına açıklamalar yaptı. Kaya, Cumhurbaşkanına gideceklerini söyledi.