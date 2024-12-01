Z Kuşağı Avukatın Duruşma Motivasyonu: Ceza’nın Şarkılarıyla Hazırlanıyor!

Avukatlar duruşmaya hazırlanırken genellikle hukuki araştırmalar yapar, savunmalarını veya iddialarını prova ederler. Motivasyon için müzik dinleyebilir veya meditasyon gibi rahatlama tekniklerine başvurabilirler. Duruşmaya hazırlanırken motivasyonunu artırmak isteyen genç bir avukat, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Alışılmadık motivasyon tarzı, sosyal medyada gündem oldu. Video @denizakb isimli TikTok hesabından paylaşıldı.