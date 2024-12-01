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Z Kuşağı Avukatın Duruşma Motivasyonu: Ceza’nın Şarkılarıyla Hazırlanıyor!

Z Kuşağı Avukatın Duruşma Motivasyonu: Ceza’nın Şarkılarıyla Hazırlanıyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 22:16

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Avukatlar duruşmaya hazırlanırken genellikle hukuki araştırmalar yapar, savunmalarını veya iddialarını prova ederler. Motivasyon için müzik dinleyebilir veya meditasyon gibi rahatlama tekniklerine başvurabilirler. Duruşmaya hazırlanırken motivasyonunu artırmak isteyen genç bir avukat, sosyal medyada ilgi odağı oldu.  Alışılmadık motivasyon tarzı, sosyal medyada gündem oldu. Video @denizakb isimli TikTok hesabından paylaşıldı.

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Genç avukat, Ceza’nın "Holocaust" şarkısını ezbere söyleyerek duruşmaya hazırlandığını açıkladı.

Genç avukat, Ceza’nın "Holocaust" şarkısını ezbere söyleyerek duruşmaya hazırlandığını açıkladı.

"Gen Z avukatlar duruşmaya nasıl hazırlanıyor?" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

"Gen Z avukatlar duruşmaya nasıl hazırlanıyor?" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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