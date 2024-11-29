İlk Kez Trafik Çevirmesine Giren Genç ve Polis Arasındaki Güldüren Diyalog: "Beni Güzelim Diye mi Çevirdin?"

Ehliyetini yeni alan sürücülerde trafiğe çıkma heyecanı olduğu gibi, ilk kez trafik çevirmesine girmenin de verdiği ufak bir heyecan olabilir. Bu heyecanı yaşayanlardan biri de yeni ehliyet almış bir genç kızdı. Trafik çevirmesinde neden çevrildiğini anlayamayan genç kız, polise gülümseten sorular sormaya başladı. Polisin sakin tavrı ise videoya ayrı bir renk kattı. O anlar @deffss isimli TikTok hesabında paylaşıldı.