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İlk Kez Trafik Çevirmesine Giren Genç ve Polis Arasındaki Güldüren Diyalog: "Beni Güzelim Diye mi Çevirdin?"

İlk Kez Trafik Çevirmesine Giren Genç ve Polis Arasındaki Güldüren Diyalog: "Beni Güzelim Diye mi Çevirdin?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 18:11

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Ehliyetini yeni alan sürücülerde trafiğe çıkma heyecanı olduğu gibi, ilk kez trafik çevirmesine girmenin de verdiği ufak bir heyecan olabilir. Bu heyecanı yaşayanlardan biri de yeni ehliyet almış bir genç kızdı. Trafik çevirmesinde neden çevrildiğini anlayamayan genç kız, polise gülümseten sorular sormaya başladı. Polisin sakin tavrı ise videoya ayrı bir renk kattı. O anlar @deffss isimli TikTok hesabında paylaşıldı.

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İlk kez çevirmeye giren genç sürücü, neden durdurulduğunu anlayamayınca polis memuruna esprili bir şekilde, “Beni güzelim diye mi çevirdin?” sorusunu yöneltti.

İlk kez çevirmeye giren genç sürücü, neden durdurulduğunu anlayamayınca polis memuruna esprili bir şekilde, “Beni güzelim diye mi çevirdin?” sorusunu yöneltti.

Polis memuru ise sakin bir şekilde, “O şekilde değil, şans eseri çeviriyoruz” diye cevap verdi. O anlar yüzlerde gülümseme bıraktı.

Polis memuru ise sakin bir şekilde, “O şekilde değil, şans eseri çeviriyoruz” diye cevap verdi. O anlar yüzlerde gülümseme bıraktı.

Genç kızın ilginç sorularına rağmen, sabırlı ve nazik yaklaşımıyla dikkat çeken polis memuru, izleyenlerin takdirini kazandı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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