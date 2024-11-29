onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sürekli Sosyal Medya Diliyle Konuşmak Duygularınız Hakkında Bilgi Veriyor Olabilir mi?

Sürekli Sosyal Medya Diliyle Konuşmak Duygularınız Hakkında Bilgi Veriyor Olabilir mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 16:37

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyanın günlük hayatımıza etkisiyle, dilimizde de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İzlediğimiz videolardan veya okuduğumuz tweet’lerden aklımızda kalan ifadeler, farkında olmadan dilimizin bir parçası haline geliyor. Sosyal medya fenomeni @zeybik, bu durumu kendi hayatında sık sık yaşadığını belirttiği bir videoda, sosyal medya diliyle konuşmanın etkilerini paylaşmıştı. Peki, sosyal medya dilinin iletişimimize nasıl bir etkisi olabilir? Klinik Psikolog @bugra.serdaroglu’nun anlatımı ve @gloob hesabından yapılan paylaşım, bu soruya açıklık getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buğra Serdaroğlu, sosyal medyada kullanılan mizahi ifadelerin sevdiklerimizle bağ kurmanın bir yolu olduğunu belirtti. "Bizziko", "sınıfsaldır mesela" gibi popüler esprili ifadelerin, sosyal çevreyle ortak bir mizah dili yarattığını söyledi.

Buğra Serdaroğlu, sosyal medyada kullanılan mizahi ifadelerin sevdiklerimizle bağ kurmanın bir yolu olduğunu belirtti. "Bizziko", "sınıfsaldır mesela" gibi popüler esprili ifadelerin, sosyal çevreyle ortak bir mizah dili yarattığını söyledi.

Ancak Serdaroğlu'na göre sürekli mizah diliyle konuşan kişiler, duygusal bağlarını derinleştirmekte zorlanabilir.

Ancak Serdaroğlu'na göre sürekli mizah diliyle konuşan kişiler, duygusal bağlarını derinleştirmekte zorlanabilir.

“İlişkiler yalnızca eğlenceye değil, anlaşılmaya dayanır”

Detaylar için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın