Sürekli Sosyal Medya Diliyle Konuşmak Duygularınız Hakkında Bilgi Veriyor Olabilir mi?

Sosyal medyanın günlük hayatımıza etkisiyle, dilimizde de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İzlediğimiz videolardan veya okuduğumuz tweet’lerden aklımızda kalan ifadeler, farkında olmadan dilimizin bir parçası haline geliyor. Sosyal medya fenomeni @zeybik, bu durumu kendi hayatında sık sık yaşadığını belirttiği bir videoda, sosyal medya diliyle konuşmanın etkilerini paylaşmıştı. Peki, sosyal medya dilinin iletişimimize nasıl bir etkisi olabilir? Klinik Psikolog @bugra.serdaroglu’nun anlatımı ve @gloob hesabından yapılan paylaşım, bu soruya açıklık getirdi.
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Buğra Serdaroğlu, sosyal medyada kullanılan mizahi ifadelerin sevdiklerimizle bağ kurmanın bir yolu olduğunu belirtti. "Bizziko", "sınıfsaldır mesela" gibi popüler esprili ifadelerin, sosyal çevreyle ortak bir mizah dili yarattığını söyledi.
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Ancak Serdaroğlu'na göre sürekli mizah diliyle konuşan kişiler, duygusal bağlarını derinleştirmekte zorlanabilir.
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