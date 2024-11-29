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Psikolog Su Akdağ, Kaçıngan Bağlanma'nın İlişkilerdeki Etkisini Açıkladı: "Sevgiye Karşı Tepkisiz Görünebilir"

Psikolog Su Akdağ, Kaçıngan Bağlanma'nın İlişkilerdeki Etkisini Açıkladı: "Sevgiye Karşı Tepkisiz Görünebilir"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 13:04

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Her şeyinizi verdiniz ama o hâlâ uzak mı duruyor? Bazen sevdiklerimizle aramızdaki bu mesafe, onların bağlanma tarzlarından kaynaklanabilir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip insanlar, duygusal yakınlıktan kaçınabilir ya da sevgiyi karşılamakta zorlanabilir. Bu durum, sizi sevmedikleri ya da sizin yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Onlarla anlayışla iletişim kurmak, ihtiyaçlarını fark etmek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, bu döngüyü kırmak için önemli bir adım olabilir. @asurapsikoloji Instagram hesabından paylaşılan videoda, kaçıngan bağlanma tarzı basit ve etkileyici bir örnekle açıklandı.

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Psikolog Su Akdağ, elindeki 5 ve 50 TL örneğiyle, "Benim elimde 5 TL var, hepsini sana veririm. Senin de elindeki 50 TL’yi bana vereceğini biliyorum. Peki bu durumda seni daha az mı seviyorum? Tabii ki hayır." diyerek bu bağlanma stilini açıkladı.

Psikolog Su Akdağ, elindeki 5 ve 50 TL örneğiyle, "Benim elimde 5 TL var, hepsini sana veririm. Senin de elindeki 50 TL’yi bana vereceğini biliyorum. Peki bu durumda seni daha az mı seviyorum? Tabii ki hayır." diyerek bu bağlanma stilini açıkladı.

Akdağ, özgürlüğü kaybetme korkusu, yetersizlik hissi ve bağlanma korkusunun bu kişiler üzerindeki etkilerini basit ama güçlü bir şekilde takipçilerine aktardı.

Akdağ, özgürlüğü kaybetme korkusu, yetersizlik hissi ve bağlanma korkusunun bu kişiler üzerindeki etkilerini basit ama güçlü bir şekilde takipçilerine aktardı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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