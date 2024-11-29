Psikolog Su Akdağ, Kaçıngan Bağlanma'nın İlişkilerdeki Etkisini Açıkladı: "Sevgiye Karşı Tepkisiz Görünebilir"

Her şeyinizi verdiniz ama o hâlâ uzak mı duruyor? Bazen sevdiklerimizle aramızdaki bu mesafe, onların bağlanma tarzlarından kaynaklanabilir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip insanlar, duygusal yakınlıktan kaçınabilir ya da sevgiyi karşılamakta zorlanabilir. Bu durum, sizi sevmedikleri ya da sizin yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Onlarla anlayışla iletişim kurmak, ihtiyaçlarını fark etmek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, bu döngüyü kırmak için önemli bir adım olabilir. @asurapsikoloji Instagram hesabından paylaşılan videoda, kaçıngan bağlanma tarzı basit ve etkileyici bir örnekle açıklandı.