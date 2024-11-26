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Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması’nda Ülkemizi Temsil Eden Ege Karabenli'yi Tanıyalım!

Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması’nda Ülkemizi Temsil Eden Ege Karabenli'yi Tanıyalım!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 16:34

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Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Ege Karabenli, sadece fiziksel güzelliğiyle değil, güçlü kişiliği ve kültürel duruşuyla da dikkatleri üzerine çekti. 60’tan fazla ülkeden yarışmacının katıldığı bu prestijli yarışmada, estetik olmanın yanı sıra yetenek ve kültürel miras da önemli bir kriterdi. Ege, yarışmanın en dikkat çeken anlarından birinde sahnede geleneksel Türk zeybek dansını sergileyerek büyük alkış aldı. Peki Ege Karabenli kimdir? Haydi birlikte tanıyalım!

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1 Ocak 1998 doğumlu olan Ege Karabenli, Aydın Kuşadası’ndan 26 yaşında bir model, oyuncu ve kişisel antrenördür.

1 Ocak 1998 doğumlu olan Ege Karabenli, Aydın Kuşadası’ndan 26 yaşında bir model, oyuncu ve kişisel antrenördür.

Kariyerine 2018 yılında katıldığı Mr. Mrs. Model of Turkey yarışmasında kazandığı "Future" ödülüyle başlamış olan Karabenli, Mr. World 2024'te Türkiye’yi gururla temsil etti ve yarışmanın son 10 yarışmacısından biri olmayı başardı.

Kariyerine 2018 yılında katıldığı Mr. Mrs. Model of Turkey yarışmasında kazandığı "Future" ödülüyle başlamış olan Karabenli, Mr. World 2024'te Türkiye’yi gururla temsil etti ve yarışmanın son 10 yarışmacısından biri olmayı başardı.

Ege Karabenli, sadece estetik değil, kültürel birikimi ve yetenekleriyle de Mr. World 2024'te iz bırakarak, Türk kültürünü dünyaya tanıtma yolunda büyük bir adım attı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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