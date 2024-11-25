Sercan Şahin Kurtulmuş'un "Ghosting" Kavramı Hakkındaki Yorumu Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırdı

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Son yıllarda ilişkilerle ilgili yeni terimler hayatımıza girdi. Lovebombing, gaslighting ve ghosting gibi kelimeler hızla sosyal medyada yer buluyor. Bu terimlerin arasında özellikle 'ghosting' dikkat çekiyor. Ghosting, bir kişiyi görmezden gelmek, iletişimi aniden kesmek anlamına geliyor. Sosyal medyanın popüler hesaplarından @hikayedenadamlar'dan Sercan Şahin Kurtulmuş, ghosting hakkında farklı bir perspektif sundu.
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Kendisine "Daha önce birisine ghosting uyguladınız mı?" sorusu yöneltilen Kurtulmuş, bu terimi farklı bir noktaya taşıdı.
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Ghosting'in aslında bir hayalet gibi ortadan kaybolma durumu olduğunu ve bunun korkaklıkla bağlantılı olduğunu fark ettiğini belirten Sercan Şahin, devamında yaptığı yorumla beğeni topladı.
İşte o yorum👇
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