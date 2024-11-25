Sercan Şahin Kurtulmuş'un "Ghosting" Kavramı Hakkındaki Yorumu Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırdı

Son yıllarda ilişkilerle ilgili yeni terimler hayatımıza girdi. Lovebombing, gaslighting ve ghosting gibi kelimeler hızla sosyal medyada yer buluyor. Bu terimlerin arasında özellikle 'ghosting' dikkat çekiyor. Ghosting, bir kişiyi görmezden gelmek, iletişimi aniden kesmek anlamına geliyor. Sosyal medyanın popüler hesaplarından @hikayedenadamlar'dan Sercan Şahin Kurtulmuş, ghosting hakkında farklı bir perspektif sundu.