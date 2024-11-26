Fenomen Mika Raun, Geçmişini Silen Operasyonu Açıkladı: "Anlatsam Şok Olursunuz"

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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, son olarak Nilgün Belgün'ün 'Bana Bir Sırrını Söyle' YouTube programına katıldı. Mika, takipçileriyle samimi bir ilişki kurarak hayatının detaylarını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, hiç kimsenin bilmediği bir sırrını açıkladı. Geçmişini zihninden silmesini sağlayan bir operasyonu denediğini itiraf etti. Bu açıklamalar, @foonmedya isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Mika Raun, geçmişini zihninden silmesine olanak tanıyan bir operasyon keşfettiğini ve bu operasyonu denediğini itiraf etti.
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Konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemeyen Mika, "Anlatsam şok olursunuz" diyerek büyük bir merak uyandırdı.
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