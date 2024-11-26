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Fenomen Mika Raun, Geçmişini Silen Operasyonu Açıkladı: "Anlatsam Şok Olursunuz"

Fenomen Mika Raun, Geçmişini Silen Operasyonu Açıkladı: "Anlatsam Şok Olursunuz"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 14:31

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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, son olarak Nilgün Belgün'ün 'Bana Bir Sırrını Söyle' YouTube programına katıldı. Mika, takipçileriyle samimi bir ilişki kurarak hayatının detaylarını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, hiç kimsenin bilmediği bir sırrını açıkladı. Geçmişini zihninden silmesini sağlayan bir operasyonu denediğini itiraf etti. Bu açıklamalar, @foonmedya isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Mika Raun, geçmişini zihninden silmesine olanak tanıyan bir operasyon keşfettiğini ve bu operasyonu denediğini itiraf etti.

Mika Raun, geçmişini zihninden silmesine olanak tanıyan bir operasyon keşfettiğini ve bu operasyonu denediğini itiraf etti.

Geçmişinin bir kısmını sildirdiğini belirten Mika, 'Birileri hatırlatmadığı sürece geçmişimin bir kısmını hatırlamıyorum' dedi.

Konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemeyen Mika, "Anlatsam şok olursunuz" diyerek büyük bir merak uyandırdı.

Konuyla ilgili daha fazla detay vermek istemeyen Mika, "Anlatsam şok olursunuz" diyerek büyük bir merak uyandırdı.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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