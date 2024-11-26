Dünya Yıldızlarının Tercihi Modacı Salih Balta ELLE Gecesine Bornozla Katılınca Dile Düşmekten Kurtulamadı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayranı olan yabancı şarkıcı ve oyuncuların zaman zaman Türk modacıları tercih ettiğini biliyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Salih Balta'dır. Ünlü modacı hem yurt dışında hem de ülkemizdeki ünlüler arasında epey popüler. Salih Balta son olarak geçtiğimiz akşam düzenlenen ELLE gecesinde görüntülendi. Bornoz giyerek dikkatleri üzerine çekmek isteyen Salih Balta istediğini başardı. Tabii sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü!