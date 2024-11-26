Dünya Yıldızlarının Tercihi Modacı Salih Balta ELLE Gecesine Bornozla Katılınca Dile Düşmekten Kurtulamadı
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Dünya Yıldızlarının Tercihi Modacı Salih Balta ELLE Gecesine Bornozla Katılınca Dile Düşmekten Kurtulamadı
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayranı olan yabancı şarkıcı ve oyuncuların zaman zaman Türk modacıları tercih ettiğini biliyoruz. Bu isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Salih Balta'dır. Ünlü modacı hem yurt dışında hem de ülkemizdeki ünlüler arasında epey popüler. Salih Balta son olarak geçtiğimiz akşam düzenlenen ELLE gecesinde görüntülendi. Bornoz giyerek dikkatleri üzerine çekmek isteyen Salih Balta istediğini başardı. Tabii sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü!
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Türkiye'nin en popüler moda tasarımcılarından bir tanesi olan Salih Balta düzenlediği defileler ve dikkat çekici tasarımlarıyla bir kesim tarafından epey seviliyor.
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Dünyaca ünlü yabancı isimlerin de beğenisini kazanan ünlü modacının tasarım elbiselerini giyenler arasında Tyla var. Kendisi Victoria's Secret defilesinin pembe halısında bu elbiseyi tercih etmişti.
Barbara Palvin de Salih Balta imzalı bir elbiseyle özel davette boy göstermişti.
Ülkemizin popüler influencerlarından Duygu Özaslan ve...
Rol aldığı her projesiyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Hazal Kaya da aynı modacının elbiselerini tercih etmişti.
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Ünlü modacı Salih Balta geçtiğimiz akşam yıldız isimlerin akın ettiği ELLE gecesine katıldı. Üzerindeki bornoz ise görenleri hayrete düşürdü.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Hadi bazı goygoyculardan gelen yorumları da beraber okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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