Bu Kadar Kasılmasaydı İyiydi: Türkçe ve İngilizce'yi Harmanlayan Kerem Bürsin Yine Fena Dile Düştü!

Kerem Bürsin, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ndeki İngilizce-Türkçe karışık konuşması ile geceye damgasını vurmuştu. Bu halleriyle goygoy malzemesi olmuş ve uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. İki dili harmanlayarak konuşmaktan zevk alan ünlü oyuncu yine bu minvalde bir paylaşım yaptı. 'Dikkat edin. Kötü bir virüs var' diye uyarı yapan Kerem Bürsin'in İngilizce ve Türkçe'yi harmanlayıp kasılarak konuşması fena dile düştü.