Bu Kadar Kasılmasaydı İyiydi: Türkçe ve İngilizce'yi Harmanlayan Kerem Bürsin Yine Fena Dile Düştü!
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Bu Kadar Kasılmasaydı İyiydi: Türkçe ve İngilizce'yi Harmanlayan Kerem Bürsin Yine Fena Dile Düştü!
Kerem Bürsin, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ndeki İngilizce-Türkçe karışık konuşması ile geceye damgasını vurmuştu. Bu halleriyle goygoy malzemesi olmuş ve uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. İki dili harmanlayarak konuşmaktan zevk alan ünlü oyuncu yine bu minvalde bir paylaşım yaptı. 'Dikkat edin. Kötü bir virüs var' diye uyarı yapan Kerem Bürsin'in İngilizce ve Türkçe'yi harmanlayıp kasılarak konuşması fena dile düştü.
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2012-14 yılları arasında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Kerem Bürsin o günden sonra ekranların ve magazinin gözde isimlerinden oldu.
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Geçtiğimiz haftalarda Sabancı Ailesi’nin torunu Melisa Tapan’la ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü oyuncu ne yapsa gündem oldu, olmaya da devam ediyor!
Bunun en büyük nedenlerinde biri de Kerem Bürsin'in İngilizce - Türkçe'yi harmanlayarak konuşması! 49. Pantene Altın Kelebek töreninde "En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu" ödülüne layık görülen ünlü oyuncunun ödül konuşması geceye bomba gibi düşmüştü.
Konuşmasına "Okey, okey, okey, alright..." diyerek başlayan Bürsin goygoyculara epey malzeme çıkarmış hatta birçok isim tarafından taklidi yapılmıştı.
Kerem Bürsin bu sefer de Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. "Dikkat edin. Kötü bir virüs var" diye uyarı yaparken yine iki dili harmanlayan ünlü oyuncu bir kez daha dile düşmekten kurtulamadı!
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"Arada kattığı ingilizce kelimelerin iticilik"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Tuvalllette bu kadar kasılmax kjkjkjkj
İticilikte Beren bir, bu iki. Kasılmaktan hayatı yaşayamıyorlar.