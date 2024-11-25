Kızı Güzelliğiyle Büyüledi: Su ile Davette Boy Gösteren Yağmur Atacan'ın Hep Aynı Kalmasına Yorum Yağdı

2008 yılında hayatlarını birleştiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan magazinin örnek çiftleri arasında yer alıyor. Sevilen ikili, gıpta ettiren evlilikleri ve biricik kızlarıyla olan iletişimleriyle görenleri hayran bırakıyor. Eşi Pınar'la kimileri laf etse de büyük bir kitlenin gönlünü fetheden türden aşk yaşayan Yağmur Atacan'ın hiç değişmediği de gözlerden kaçmıyor. Ünlü oyuncu son olarak bu akşam Elle gecesinde kızı Su ile boy gösterdi. Gecede güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Su ve yıllar geçse de aynı kalan Yağmur Atacan'a yorum yağdı.