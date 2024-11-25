Kızı Güzelliğiyle Büyüledi: Su ile Davette Boy Gösteren Yağmur Atacan'ın Hep Aynı Kalmasına Yorum Yağdı
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Kızı Güzelliğiyle Büyüledi: Su ile Davette Boy Gösteren Yağmur Atacan'ın Hep Aynı Kalmasına Yorum Yağdı
2008 yılında hayatlarını birleştiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan magazinin örnek çiftleri arasında yer alıyor. Sevilen ikili, gıpta ettiren evlilikleri ve biricik kızlarıyla olan iletişimleriyle görenleri hayran bırakıyor. Eşi Pınar'la kimileri laf etse de büyük bir kitlenin gönlünü fetheden türden aşk yaşayan Yağmur Atacan'ın hiç değişmediği de gözlerden kaçmıyor. Ünlü oyuncu son olarak bu akşam Elle gecesinde kızı Su ile boy gösterdi. Gecede güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Su ve yıllar geçse de aynı kalan Yağmur Atacan'a yorum yağdı.
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Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile meslektaşı Yağmur Atacan'la 2008 yılında hayatlarını birleştirmişti.
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Evliliklerinde 16 yılı deviren çift sık sık birliktelikleriyle gündeme oturuyor biliyorsunuz, özellikle de aralarındaki yaş farkı yüzünden!
Kendileri için söylenen bir ton hadsiz, yersiz ve yakışıksız söylemlerin karşısında ilk günkü gibi taze tuttukları aşklarıyla duran ikili, bu duruşlarıyla da gönüllerimizi de mest ediyor.
Popüler çift çekirdek ailelerini 2009 yılında kucaklarına aldıkları sevimli kızları Su'yla büyütmüş ve o günden sonra da kameralardan uzak bir hayatı tercih etmişti.
Anne ve babasının sosyal medya paylaşımları sayesinde gözümüzün önünde büyüyen Su şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu.
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15 yaşındaki Su, bu akşam düzenlenen ELLE gecesine babasıyla birlikte katıldı. Duru güzelliğiyle görenlere 'Maşallah' dedirten Su kadar, yıllardan beri yüzü hiç değişmeyen Yağmur Atacan da konuşuldu.
Geceye damga vuran baba-kız kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu elbette...
Baba-kızın davet hallerini de buradan görebilirsiniz:
Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da beraber okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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