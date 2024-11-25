Fırat Çelik ve Didem Soydan'ın Epey Samimi Halleri Karşısında Sahnedeki Dansözün Kıvrak Dansına Odaklanamadık
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Fırat Çelik ve Didem Soydan'ın Epey Samimi Halleri Karşısında Sahnedeki Dansözün Kıvrak Dansına Odaklanamadık
Her açıklamasıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başaran Didem Soydan magazinin en gözde isimlerinden. Kendisi radikal sözleri, tartışma yaratan pozları derken ne yapsa dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü manken bu sefer de oyuncu Fırat Çelik'le dansı yüzünden öne çıktı. Bir mekanda dansöz oynarken arka tarafta dans eden Fırat Çelik ve Didem Soydan'ın epey samimi halleri kameraya fena takıldı.
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Magazin dünyasının sürekli gündeminde yer alan bazı isimler var biliyorsunuz, bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Didem Soydan'dır!
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Bir kesim tarafından oldukça cesur bulunan kombinleri, dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıla adından sürekli söz ettiriyor kendisi.
Her hareketiyle birilerinin gözüne fena batan Didem Soydan geçtiğimiz haftalarda Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın konuğu olmuştu. Ünlü modelin hem ayakları öpülmüş hem de ayakkabısından viski içilmişti...
Geçtiğimiz gün de "flört yaşı" tespitiyle gündeme damgasını vuran Soydan'ın Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" sözleri epey eleştirilmişti.
Sıkça yeni olayların fitilini ateşlemekten keyif alan Didem Soydan bu kez de bir mekanda oyuncu Fırat Çelik'le samimi halleriyle dikkat çekti.
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İkilinin dansözün arkasında oynarken çekilen görüntülerindeki hallerini görenler 'Dansöze odaklanamadık' demekten geri kalmadı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Fırat çelik'i geçen günde başka hatuna yakıştırmıştınız, adam dans ediyor ve karşısında kim olursa olsun samimi davranıyor. Bu haberimsi içeriğide yalanlayac... Devamını Gör
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Allah allah ben garip bişi göremedim XD