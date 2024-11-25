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ELLE Gecesinde Jartiyeri Anımsatan Dantel Çorabıyla Boy Gösteren Rabia Soytürk'e Eleştiri Yağdı!

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ELLE Gecesinde Jartiyeri Anımsatan Dantel Çorabıyla Boy Gösteren Rabia Soytürk'e Eleştiri Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
26.11.2024 - 00:43

Rabia Soytürk, son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara ara vermişti. Daha sonra yeni projesiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Hem kariyeri hem de aşk hayatıyla dikkat çeken Soytürk geçtiğimiz saatlerde özel bir gecede boy gösterdi. Siyahlara bürünen Rabia Soytürk'ün jartiyer görünümlü çorabıysa epey eleştirildi.

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İlk olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Gülperi' dizisiyle tanıdığımız Rabia Soytürk son dönemlerin en popüler oyuncularından oldu.

İlk olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Gülperi' dizisiyle tanıdığımız Rabia Soytürk son dönemlerin en popüler oyuncularından oldu.

Ardından 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ve 'Duy Beni' dizileriyle yıldızını parlatan 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Ardından 'Alparslan: Büyük Selçuklu' ve 'Duy Beni' dizileriyle yıldızını parlatan 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

'Veda Mektubu'ndan sonra 'Kör Nokta' ile yeniden ekranlara dönüp popülerliğini arttıran, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Soytürk aşkıyla gündemde şu sıra.

'Veda Mektubu'ndan sonra 'Kör Nokta' ile yeniden ekranlara dönüp popülerliğini arttıran, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Soytürk aşkıyla gündemde şu sıra.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almış ve müjdeli haberi sevenlerine duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi almış ve müjdeli haberi sevenlerine duyurmuştu.

Kendisi bu kez de bu akşam düzenlenen Elle gecesinde siyahlar içindeki kombiniyle boy gösterdi.

Kendisi bu kez de bu akşam düzenlenen Elle gecesinde siyahlar içindeki kombiniyle boy gösterdi.
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Rabia Soytürk'ün jartiyere benzeyen siyah dantelli çorabı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu.

Rabia Soytürk'ün jartiyere benzeyen siyah dantelli çorabı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu.

Kırmızı halıdaki pozlarını da buradan görebilirsiniz:

Rabia Soytürk'ün kombinini görenlerse eleştiri oklarını jet hızıyla fırlattı:

Rabia Soytürk'ün kombinini görenlerse eleştiri oklarını jet hızıyla fırlattı:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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