"Ölümlerden Döndüm" Demişti: Demet Akalın Zayıflama İğnesi Yaptıracakları Korkutucu Örneklerle Uyardı!
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"Ölümlerden Döndüm" Demişti: Demet Akalın Zayıflama İğnesi Yaptıracakları Korkutucu Örneklerle Uyardı!
Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan Demet Akalın açıklamaları ve bazen anlamakta güçlük çektiğimiz Türkçesiyle gündemden düşmüyor. Dobralığıyla nam salan ünlü şarkıcı kimi zaman birilerine yönelik eleştirileriyle de dikkat çekiyor. Akalın son dönemlerde verdiği kilolarla öne çıkıyordu biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını sergileyip ağızlarımızı da açık bırakmıştı. Paylaşımıyla olay olan Demo bir itirafta bulunmuş ve zayıflama iğnesi kullandığını açıklamıştı. Daha sonra da ölümden döndüğünü söyleyen ünlü şarkıcı bu kez de iğneyi yaptırmaya niyeti olanları korkutan örneklerle uyardı.
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Türk magazinin ikonik isimlerinin başında gelen Demet Akalın yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren birisi.
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Bir dönem herkesin giydiği kıyafetlere yargı dağıtıp, eleştiri yapmalara doyamayan ünlü şarkıcı şu sıralar değişimiyle gündemde.
Kendisi fazlalıklarından kurtulmak için bir düzine işlemden geçmiş hatta 11 kilo vermesine rağmen, istediği ideal kiloya ulaşamadığını düşünüp başka çareler aramaya başlamıştı.
Bıçak altına yattıktan sonra görünümüyle bambaşka birine dönüşen Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kas şovunu da birçoğunuz görmüştür.
İğne yüzünden ölümden döndüğünü açıklayan Demet Akalın, yeni bir paylaşımda daha bulunarak aynı iğneyi yaptırmaya niyetli olanları ürküten örneklerle ikaz etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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