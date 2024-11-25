"Ölümlerden Döndüm" Demişti: Demet Akalın Zayıflama İğnesi Yaptıracakları Korkutucu Örneklerle Uyardı!

Türk pop müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan Demet Akalın açıklamaları ve bazen anlamakta güçlük çektiğimiz Türkçesiyle gündemden düşmüyor. Dobralığıyla nam salan ünlü şarkıcı kimi zaman birilerine yönelik eleştirileriyle de dikkat çekiyor. Akalın son dönemlerde verdiği kilolarla öne çıkıyordu biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını sergileyip ağızlarımızı da açık bırakmıştı. Paylaşımıyla olay olan Demo bir itirafta bulunmuş ve zayıflama iğnesi kullandığını açıklamıştı. Daha sonra da ölümden döndüğünü söyleyen ünlü şarkıcı bu kez de iğneyi yaptırmaya niyeti olanları korkutan örneklerle uyardı.