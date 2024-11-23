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"Bir Daha Tövbe!": Karın Kaslarının Ardındaki Sır Sorulan Demet Akalın'ın Zayıflama İğnesi Pişmanlığı!

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"Bir Daha Tövbe!": Karın Kaslarının Ardındaki Sır Sorulan Demet Akalın'ın Zayıflama İğnesi Pişmanlığı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.11.2024 - 16:26 Son Güncelleme: 23.11.2024 - 16:32

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak, yıllardır hem müziğiyle hem de açıklamalarıyla adından bahsettiren Demet Akalın magazinin sevilen isimlerinden biri. Manşetlerde adını sık sık duymaya alıştığımız isim şu sıralar ise dış görünüşüyle konuşuluyor. Geçirdiği operasyon sonucu fit görünümüyle dikkat çeken Akalın sahnelere bomba gibi döndü. Geçtiğimiz gece dinleyicileriyle buluşan Akalın'ın karın kasları bir hayli ilgi çekti. Ufak bir itirafta bulunan Demet Akalın ne demiş gelin birlikte bakalım...

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Magazin denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Demet Akalın'ı yıllardır favori seçilen şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla duymaya çoğumuz alıştık.

Magazin denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Demet Akalın'ı yıllardır favori seçilen şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla duymaya çoğumuz alıştık.

Son zamanlarda manşetlere değişen dış görünüşüyle düşen, karın kaslarıyla iddialı pozlar vermeyi ihmal etmeyen Akalın'ı verdiği kilolarla konuşur olduk.

Son zamanlarda manşetlere değişen dış görünüşüyle düşen, karın kaslarıyla iddialı pozlar vermeyi ihmal etmeyen Akalın'ı verdiği kilolarla konuşur olduk.

Hal böyle olunca kendisini bambaşka bir tarzda ve formda görmeye alışık olmayan hayranlardan da sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmiyor.

Hal böyle olunca kendisini bambaşka bir tarzda ve formda görmeye alışık olmayan hayranlardan da sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmiyor.

Yeniden forma giren Akalın geçtiğimiz gün sevenleriyle buluştu. Hem tarzı hem de iyice belirginleşen karın kaslarıyla dikkat çeken isme yorum yağdı.

Yeniden forma giren Akalın geçtiğimiz gün sevenleriyle buluştu. Hem tarzı hem de iyice belirginleşen karın kaslarıyla dikkat çeken isme yorum yağdı.

Kullanıcılardan birinin yorumuna cevap veren Akalın'ın zayıflama iğnesi itirafı dikkatlerden kaçmadı. "Ölümlerden döndüğünü" açıklayan Akalın 2 hafta yemek yiyemediğini ekledi.

Kullanıcılardan birinin yorumuna cevap veren Akalın'ın zayıflama iğnesi itirafı dikkatlerden kaçmadı. "Ölümlerden döndüğünü" açıklayan Akalın 2 hafta yemek yiyemediğini ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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