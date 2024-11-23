"Bir Daha Tövbe!": Karın Kaslarının Ardındaki Sır Sorulan Demet Akalın'ın Zayıflama İğnesi Pişmanlığı!

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak, yıllardır hem müziğiyle hem de açıklamalarıyla adından bahsettiren Demet Akalın magazinin sevilen isimlerinden biri. Manşetlerde adını sık sık duymaya alıştığımız isim şu sıralar ise dış görünüşüyle konuşuluyor. Geçirdiği operasyon sonucu fit görünümüyle dikkat çeken Akalın sahnelere bomba gibi döndü. Geçtiğimiz gece dinleyicileriyle buluşan Akalın'ın karın kasları bir hayli ilgi çekti. Ufak bir itirafta bulunan Demet Akalın ne demiş gelin birlikte bakalım...