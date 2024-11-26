"Seni Yaşatmam": Uğur Akkuş'un Eski Eşi Gonca Derin'i Öldürmekle Tehdit Ettiği İddia Edildi!
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"Seni Yaşatmam": Uğur Akkuş'un Eski Eşi Gonca Derin'i Öldürmekle Tehdit Ettiği İddia Edildi!
Ebru Şallı'yla boşanmasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Magazin gündemini meşgul eden ünlü iş insanı hakkındaki iddialarla sıkça dikkat çekiyor. Akkuş bu sefer de ihanet üzerine boşandıkları konuşulan eski eşini tehdit ettiği iddiasıyla olay yarattı. Sosyal medya hesabından bir ses kaydı paylaşan Gonca Derin'e yönelik ölüm tehditleri tüyleri diken diken etti.
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Ekranların sevilen yüzü Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş'la Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Kendileri o günden sonra magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
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Akkuş'tan şiddet gördüğü öne sürülen ama sürekli sessiz kalan Ebru Şallı bir dönem sevenlerini epey endişelendirmişti. Bunların yanında dolandırıcılık ve ihanet dedikoduları da alıp başını yürümüştü.
5 yıldır evli olan ikiliden Uğur Akkuş'un Şallı'ya boşanma davası açmasıysa ayrı bir gündem yaratmıştı. Boşanma nedeninin 'mutsuzluk' olduğunu açıklayıp "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" demesi tepki çekmişti.
Şimdi biraz geçmişe gidip ünlü iş insanın Ebru Şallı'dan önceki evliliğine değinelim. Uğur Akkuş 2007 yılında Gonca Derin'le evlenmişti. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek iki çocukları dünyaya gelmişti.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, eşinin ihanet ettiğini ve kendisine şiddet uyguladığını öne süren Derin, Uğur Akkuş’a 3 kere boşanma davası açıp feragat etmişti. Ardından dördüncü kere boşanmak için dava açmış ve 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları içinde 10’ar bin TL aylık nafaka istemişti.
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Gonca Derin, çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sürecinde kocasının Ebru Şallı ile ilişki yaşadığını söyleyip “Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum” demişti.
2018 yılında boşanan ikili arasında gerilim günden güne yükselmişti. 2022'de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Derin "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz" ifadeleriyle olay olmuştu.
Eski eşi Akkuş'a seslenen Gonca Derin, "Sabaha kadar buradayım Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" demişti.
Görgü tanığının ifadelerini de paylaşmış ve "Uğur, geldi arabaya. Hiçbir şey demeden Aden'in iki kolundan sımsıkı tuttu. Sanki bir insan değilmiş, kızı değilmiş gibi... Sürükleyerek asansöre götürdü. Sonra asansöre bindi, Aden ağladı" denmişti.
Bu süreçte çocukları kaçırma iddialarını yalanlayan Akkuş onları tatile çıkardığını söylemişti.
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Bir süredir gündeme gelmeyen ikili daha da gergin bir iddiayla gündeme damgasını vurdu. Gonca Derin sosyal medya hesabından televizyona çıktığı bir kare paylaştı.
Önceki gün yaptığı paylaşımdan kısa bir süre sonra sadece ses kaydının yer aldığı bir hikaye paylaştı. Sesin sahibinin Uğur Akkuş olduğu iddia edildi. Kayıtta Akkuş'un "Seni yaşatırsam o... çocuğuyum... Çocuklar da büyüdü. Seni yaşatmam şerefsiz. Bir daha da seni televizyonda görmeyeceğim. Amerika'dayım bana hiçbir şey olmaz. O çocukları da alırım, seni de yaşatmam" tehditleri kan dondurdu.
Gonca Derin'in paylaşımını buraya bırakıyoruz:
Derin'in paylaşımı sonrası gözler iddiaların odağındaki Uğur Akkuş'a çevirildi. Acaba ses kendisine mi ait, bir açıklama yapacak mı?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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