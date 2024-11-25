Elle'in 25. Yaşını Kutladığı Gala Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Elle'in 25. Yaşını Kutladığı Gala Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Elle Türkiye'nin 25. yaşını kutladığı gala gecesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Ünlü isimlerin akın ettiği özel gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Bazı ünlü kadınlar kombinleriyle hayran bırakırken bazıları ise rüküşlüğe boğuldu.
Siz de hazırsanız, gala gecesinin en şık ve rüküş kadınını sizlerin oylarınızla seçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nesrin Cavadaze:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devrim Özkan:
Özgü Kaya:
Pınar Altuğ:
Bige Önal:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selin Şekerci:
Hande Subaşı:
Arya Doğulu:
Sinem Kobal:
Ayşegül Aldinç:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öznur Serçeler:
Birce Akalay:
Tuba Ünsal:
Nebahat Çehre:
Eylül Liza Kandemir:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eda Ece:
Rabia Soytürk:
Meltem Cumbul:
Pelin Akil:
Dilan Çiçek Deniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay:
Damla Sönmez:
Ahsen Eroğlu:
Aybüke Pusat:
Elçin Sangu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel:
Feyza Sevil Güngör:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın