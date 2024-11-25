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Elle'in 25. Yaşını Kutladığı Gala Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

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Elle'in 25. Yaşını Kutladığı Gala Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
26.11.2024 - 02:24

Elle Türkiye'nin 25. yaşını kutladığı gala gecesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Ünlü isimlerin akın ettiği özel gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Bazı ünlü kadınlar kombinleriyle hayran bırakırken bazıları ise rüküşlüğe boğuldu. 

Siz de hazırsanız, gala gecesinin en şık ve rüküş kadınını sizlerin oylarınızla seçelim!

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Nesrin Cavadaze:

Nesrin Cavadaze:

Devrim Özkan:

Devrim Özkan:

Özgü Kaya:

Özgü Kaya:

Pınar Altuğ:

Pınar Altuğ:

Bige Önal:

Bige Önal:
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Selin Şekerci:

Selin Şekerci:

Hande Subaşı:

Hande Subaşı:

Arya Doğulu:

Arya Doğulu:

Sinem Kobal:

Sinem Kobal:

Ayşegül Aldinç:

Ayşegül Aldinç:
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Öznur Serçeler:

Öznur Serçeler:

Birce Akalay:

Birce Akalay:

Tuba Ünsal:

Tuba Ünsal:

Nebahat Çehre:

Nebahat Çehre:

Eylül Liza Kandemir:

Eylül Liza Kandemir:
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Eda Ece:

Eda Ece:

Rabia Soytürk:

Rabia Soytürk:

Meltem Cumbul:

Meltem Cumbul:

Pelin Akil:

Pelin Akil:

Dilan Çiçek Deniz:

Dilan Çiçek Deniz:
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Nurgül Yeşilçay:

Nurgül Yeşilçay:

Damla Sönmez:

Damla Sönmez:

Ahsen Eroğlu:

Ahsen Eroğlu:

Aybüke Pusat:

Aybüke Pusat:

Elçin Sangu:

Elçin Sangu:
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Hande Erçel:

Hande Erçel:

Feyza Sevil Güngör:

Feyza Sevil Güngör:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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