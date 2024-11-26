Karnı Burnunda Megan Fox Sezonun Trendi 'Bordo'lu Hamilelik Stiliyle Kim Kardashian'a Benzetildi!

Hollywood'un bakışları ve aurasıyla yeri doldurulamaz güzeli Megan Fox'u rol aldığı 'Till Death' ve 'Johnny and Clyde' gibi filmlerden de tanıyoruz. Kendisi son dönemlerde karmaşık ikili ilişkileri ve şoke eden çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Hatta kendisi bir dönem sevgilisinin kanını boynunda taşıdığını bile söylenmişti hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde ise güzel oyuncu, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu daha önceki tuhaf açıklamalarından hallice bir paylaşımla sosyal medyasından duyurmuştu. Megan Fox, hamilelik stiliyle dışarıda görüntülendi. Fox'un yeni hali Kim Kardashian'a benzetildi.