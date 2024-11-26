Karnı Burnunda Megan Fox Sezonun Trendi 'Bordo'lu Hamilelik Stiliyle Kim Kardashian'a Benzetildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karnı Burnunda Megan Fox Sezonun Trendi 'Bordo'lu Hamilelik Stiliyle Kim Kardashian'a Benzetildi!
Hollywood'un bakışları ve aurasıyla yeri doldurulamaz güzeli Megan Fox'u rol aldığı 'Till Death' ve 'Johnny and Clyde' gibi filmlerden de tanıyoruz. Kendisi son dönemlerde karmaşık ikili ilişkileri ve şoke eden çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Hatta kendisi bir dönem sevgilisinin kanını boynunda taşıdığını bile söylenmişti hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde ise güzel oyuncu, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu daha önceki tuhaf açıklamalarından hallice bir paylaşımla sosyal medyasından duyurmuştu. Megan Fox, hamilelik stiliyle dışarıda görüntülendi. Fox'un yeni hali Kim Kardashian'a benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dillere destan güzelliği ve etkileyici aurasıyla Hollywood'un eşsiz star'ı Megan Fox'u tanımayanınız yoktur. Kendisi tüm meziyetlerinin yanı sıra çalkantılı aşk hayatıyla da gündeme gelen bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fox, şimdilerde rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. 2020 yılında başlayan bu aşk olukça kaotik, karanlık ve gizemli oluşuyla başladığı günden beri magazin dünyasının ilgisini epey çekmişti.
Geride bıraktığımız yaz aylarında Megan Fox, Machine Gun Kelly'den ayrıldığını söylemiş fakat ardından ünlü rapçinin klibinde rol alarak herkese 'Siz şimdi nesiniz?' sorusunu sordurtmuştu. Klipte halime olduğu görülen Fox'un gerçekten hamile olup olmadığı merak konusu olmuştu. Aradan geçen birkaç ayın ardından ünlü güzel karnı burnunda bir poz paylaşarak 'gebeyim' demişti.
Ünlü yıldız, karnı burnunda o mağza senin bu mağza benim salınırken objektiflere yakalandı. Megan Fox'un hamile stilinde, dönemin revaçta rengi bordoyu iddialı ve transparan elbisesiyle üzerinde taşıması oldukça dikkat çekti. Kullandığı saç şekli, elbisesi ve estetiklerinin ardından yüzündeki değişimle Fox, Kim Kardashian'a benzetildi.👇
Biliyorsunuz ki Kim Kardashian da gebeliğinin kaçıncı ayında olursa olsun fiziğini ön plana çıkaran kıyafetleriyle caddelerde salınmayı pek seven ünlülerimizden biriydi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sona doğru yaklaşırken senin de fikrini almak istedik. Sence Megan Fox'un güncel hali Kim Kardashian'a benzemiş mi? Yoksa Kylie Jenner'ı mı daha çok anımsatmaya başlamış? Haydi Oylamaya!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın