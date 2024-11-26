Avrupa Parlamentosu'nda Sağlıklı Yaşam Anlatacak Olan Tülin Şahin: ''Türkiye'yi Gururla Temsil Edeceğim!''

Türk 'Cindy Crawford' olarak atfedilen, güzelliği ve sağlıklı ışıltısıyla her daim bizleri büyülemeyi başaran ünlü manken Tülin Şahin, şimdilerde çocuk da yaparım kariyer de diyerek hem minik kızıyla ilgileniyor hem de iş birlikleri sayesinde moda ve güzellik dünyasından da uzakta kalmıyor. 'Tülin Şahin ile Moda' programıyla bir nesle 'moda nedir?'i öğreten başarılı manken, mesleğinin de gereği olarak epey sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor. Hatta kendisi sağlıklı yaşam hakkında da şimdiye kadar tam 16 kitap yazmış bir isim. Kendisinin bu konudaki başarılı tutumu ülkemizin sınırlarını da aşarak Avrupa'da fark edilmiş. Tülin Şahin, sağlıklı yaşam farkındalığı hakkında konuşma yapması için Avrupa Parlamentosu (AP) davet edildi. Konuşma aralık ayında gerçekleşecek.