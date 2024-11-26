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Avrupa Parlamentosu'nda Sağlıklı Yaşam Anlatacak Olan Tülin Şahin: ''Türkiye'yi Gururla Temsil Edeceğim!''

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Avrupa Parlamentosu'nda Sağlıklı Yaşam Anlatacak Olan Tülin Şahin: ''Türkiye'yi Gururla Temsil Edeceğim!''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 11:29

Türk 'Cindy Crawford' olarak atfedilen, güzelliği ve sağlıklı ışıltısıyla her daim bizleri büyülemeyi başaran ünlü manken Tülin Şahin, şimdilerde çocuk da yaparım kariyer de diyerek hem minik kızıyla ilgileniyor hem de iş birlikleri sayesinde moda ve güzellik dünyasından da uzakta kalmıyor. 'Tülin Şahin ile Moda' programıyla bir nesle 'moda nedir?'i öğreten başarılı manken, mesleğinin de gereği olarak epey sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor. Hatta kendisi sağlıklı yaşam hakkında da şimdiye kadar tam 16 kitap yazmış bir isim. Kendisinin bu konudaki başarılı tutumu ülkemizin sınırlarını da aşarak Avrupa'da fark edilmiş. Tülin Şahin, sağlıklı yaşam farkındalığı hakkında konuşma yapması için Avrupa Parlamentosu (AP) davet edildi. Konuşma aralık ayında gerçekleşecek.

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Tülin Şahin, ülkemizde moda deyince akla gelen ilk isimlerden birisi. Hatta kendisini uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı ve kadınlara modanın ne olduğunu anlattığı, sağlıklı yaşam ve cilt bakım tavsiyeleri verdiği programı 'Tülin Şahin ile Moda'dan tanıyorsunuzdur.

Tülin Şahin, ülkemizde moda deyince akla gelen ilk isimlerden birisi. Hatta kendisini uzun yıllar sunuculuğunu yaptığı ve kadınlara modanın ne olduğunu anlattığı, sağlıklı yaşam ve cilt bakım tavsiyeleri verdiği programı 'Tülin Şahin ile Moda'dan tanıyorsunuzdur.

Güzel manken alanındaki başarılarının yanı sıra aile ve aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Kendisi en son beş yaşındaki kızlarını eski eşi ekonomist Pedro de Noronha'ya göstermediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift davalı olmuş ve davasının sonunda Şahin için 3 gün disiplin hapsine tabi tutulması istenmişti.

Güzel manken alanındaki başarılarının yanı sıra aile ve aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Kendisi en son beş yaşındaki kızlarını eski eşi ekonomist Pedro de Noronha'ya göstermediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift davalı olmuş ve davasının sonunda Şahin için 3 gün disiplin hapsine tabi tutulması istenmişti.

Gelgelelim yaşadığı kaosları ardında bırakan Tülin Şahin, annesi ve kızıyla sessiz sakin bir hayat yaşıyor şimdilerde. Bu sakinlik ona epey iyi gelmiş olacak ki ünlü mankenin yıldızı kariyerinde yeniden parlamaya başladı. Şahin, sağlıklı yaşam hakkında konuşma yapması için Avrupa Parlamentosu tarafından teklif aldı.

Gelgelelim yaşadığı kaosları ardında bırakan Tülin Şahin, annesi ve kızıyla sessiz sakin bir hayat yaşıyor şimdilerde. Bu sakinlik ona epey iyi gelmiş olacak ki ünlü mankenin yıldızı kariyerinde yeniden parlamaya başladı. Şahin, sağlıklı yaşam hakkında konuşma yapması için Avrupa Parlamentosu tarafından teklif aldı.

Ünlü model, aralık ayında düzenlenecek ‘Sağlıklı Yaşam Farkındalığı’ adlı etkinlikte İngilizce konuşma yapacak. Sağlıklı yaşamla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan programın ise üç gün sürmesi planlanıyor.

Ünlü model, aralık ayında düzenlenecek ‘Sağlıklı Yaşam Farkındalığı’ adlı etkinlikte İngilizce konuşma yapacak. Sağlıklı yaşamla ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan programın ise üç gün sürmesi planlanıyor.

Tülin Şahin bu davet hakkındaki his ve düşüncelerini “Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu, yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana ilettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip teklifi kabul ettim.” diyerek ifade etti. Şahin, Türkiye'yi gururla temsil edeceğini de söyledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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