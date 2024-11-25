Pelin Akil Sesiyle Şov Yaptı: ELLE Gecesine Katılan Ünlü Oyuncu 'Bana Ellerini Ver' Şarkısını Seslendirdi
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Pelin Akil Sesiyle Şov Yaptı: ELLE Gecesine Katılan Ünlü Oyuncu 'Bana Ellerini Ver' Şarkısını Seslendirdi
Hem kamera önü oyunculuğu hem de tiyatro oyunculuğu yapan yetenekli isimlerden biri olan Pelin Akil Altan'ı genellikle televizyon ekranlarında görüyoruz. Minik kızlarını dünyaya getirmesinin ardından bir süre herhangi bir yapımda rol almayan oyuncuyu şimdilerin popüler dizisi 'Yalı Çapkını' kadrosuna katılma konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Fakat bu ilişki uzun sürmedi ve 'Diyar' karakterine hayat veren Pelin Akil, diziden ayrıldı. Şimdilerde bu gündemle konuşulan başarılı oyuncu bir derginin bu gece gerçekleşen davetine katıldı. Davette sahneye çıkan ünlü oyuncu marifetlerini sergiledi ve söylediği şarkıyla adeta kulakların pasını sildi.
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Yetenekli oyuncu Pelin Akil'i meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında hayatını birleştirmesi daha sonra ise kızları Alin ve Lina'nın 2019 yılında dünyaya gelmelerinin ardından ekranlarda pek sık görememiştik. Kendisi güzel kızlarıyla birlikte anneliğin tadını doyasıya çıkartmayı tercih etmişti bir dönem.
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Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda kendisine gelen bir teklif üzerine 'Yalı Çapkını' dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olmuştu. Akil, tam gaz setlere geri döndü derken üzen haber geldi. Pelin Akil, hayat verdiği 'Diyar' karakterine veda ederek diziden ayrıldı.
Pelin Akil, bu gece ELLE dergisinin davetine katıldı. Çok sayıda ünlünün boy gösterdiği bu davette sahneye çıkan güzel oyuncu ''kaybettiğiniz kadına dönüp bir bakın' dercesine güzel sesiyle şov yaptı. Ünlü oyuncu, 'Bana Ellerini Ver' isimli imza bir şarkıyı seslendirmeyi tercih etti.
İşte o performans👇
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