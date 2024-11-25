Pelin Akil Sesiyle Şov Yaptı: ELLE Gecesine Katılan Ünlü Oyuncu 'Bana Ellerini Ver' Şarkısını Seslendirdi

Dizinin izleyenleri bu karakteri pek de sevememişti çünkü Ferit ve Seyran aşkı, dizinin izler kitlesinin asıl seyretmek istediği şeydi. Diyar karakteri bu aşkın engeli olarak yaratılmış bir karakterdi. Seyirciden onayı alamayınca senaryoda da veto yedi Diyar karakteri ne yazık ki. Oysa ki bir süre daha kalsaydı ve karakterin iç dünyasında izleyenler olarak derinleşebilseydik kim bilir daha neler görecektik...