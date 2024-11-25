Türkücü Zara'dan Aşk Hayatı Hakkında Gülümseten Açıklama: ''Bende Yaprak Kımıldamıyor''
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Türkücü Zara'dan Aşk Hayatı Hakkında Gülümseten Açıklama: ''Bende Yaprak Kımıldamıyor''
Zara, 90'lı yılların sonunda TRT Müzik Yarışması'na katılmasının ardından tanınmıştı. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 'Dostum Dostum' ve 'Gönül Dağı' şarkılarıyla tanıdığımız ünlü isim bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Sahne performansı öncesinde magazin muhabirlerine bir röportaj veren şarkıcının esprili yanıtları ise gülümsetti.
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Zara Neşe Yılmaz, bildiğimiz ismiyle 'Zara', Türk halk müziğinin en bilinen seslerinden. Kendisi güçlü sesi ve bilinen türkülerimizi yeniden yorumlamasıyla gündeme gelen isimlerden.
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Son dönemlerde verdiği kilolarla ve fit vücuduyla gündeme gelen Zara, ocak ayında meslektaşı İlker Görgülü ile sahneye el ele çıkmış ve ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya atılmıştı. Fakat bu olayın ardından ikiliden bu aşkı destekleyecek herhangi bir yeni hamle gelmemişti.
Zara, Yeşilköy sahnesinden önce magazin muhabirlerine bir röportaj verdi. Ünlü türkücüye astrologların '2025 yılı aşkın yılı olacak!' iddialarından yola çıkarak soru yöneltilince Zara, ''Bende yaprak kımıldamıyor!'' cevabını vererek etrafındakileri tebessüm ettirdi.
Kalbinin kapıları bir süredir kapalı olan ünlü ismin hayatında şimdilerde kimse yokmuş anlayacağınız. Ünlü türkücünün bu yanıtı İlker Bey ile olan aşk dedikodularının da asılsız olduğunu belli etmiş oldu.
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