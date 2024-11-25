Türkücü Zara'dan Aşk Hayatı Hakkında Gülümseten Açıklama: ''Bende Yaprak Kımıldamıyor''

Zara, 90'lı yılların sonunda TRT Müzik Yarışması'na katılmasının ardından tanınmıştı. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 'Dostum Dostum' ve 'Gönül Dağı' şarkılarıyla tanıdığımız ünlü isim bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Sahne performansı öncesinde magazin muhabirlerine bir röportaj veren şarkıcının esprili yanıtları ise gülümsetti.