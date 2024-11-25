İsmail Ege Şaşmaz'ın Eşi Hande Ünal'ın Romantik Doğum Günü Paylaşımı: ''Her Şeyim İyi ki Doğdun''

'Güneşi Beklerken', 'Sen Çal Kapımı' ve en son da 'Kör Nokta' dizileriyle ekranlarda izlediğimiz karizmatik oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın bugün doğum günüydü. Ünlü ismin doğum günü başta erkek kardeşi Aytaç Şaşmaz olmak üzere bir çok kişi tarafından sosyal medya paylaşımlarıyla kutlandı. Fakat bu kutlamalardan belki de en özel olanı eşi Hande Ünal'ın romantik paylaşımı oldu. Hande Ünal, ''Her şeyim iyi ki doğdun'' diyerek eşinin iki fotoğrafını ardı ardına sosyal medya üzerinden paylaştı.