İsmail Ege Şaşmaz'ın Eşi Hande Ünal'ın Romantik Doğum Günü Paylaşımı: ''Her Şeyim İyi ki Doğdun''
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İsmail Ege Şaşmaz'ın Eşi Hande Ünal'ın Romantik Doğum Günü Paylaşımı: ''Her Şeyim İyi ki Doğdun''
'Güneşi Beklerken', 'Sen Çal Kapımı' ve en son da 'Kör Nokta' dizileriyle ekranlarda izlediğimiz karizmatik oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın bugün doğum günüydü. Ünlü ismin doğum günü başta erkek kardeşi Aytaç Şaşmaz olmak üzere bir çok kişi tarafından sosyal medya paylaşımlarıyla kutlandı. Fakat bu kutlamalardan belki de en özel olanı eşi Hande Ünal'ın romantik paylaşımı oldu. Hande Ünal, ''Her şeyim iyi ki doğdun'' diyerek eşinin iki fotoğrafını ardı ardına sosyal medya üzerinden paylaştı.
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İsmail Ege Şaşmaz'ı en son 'Kör Nokta' isimli dizide partneri Rabia Soytürk ile izledik. Yakışıklı oyuncuyu dönem dönem farklı dizilerde izlesek de kendisinin yıldızı aslen 'Güneşi Beklerken' isimli dizinin ardından parladı.
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Hem aşk hem de işte şanslı oyuncularımızdan Ege Şaşmaz, hayatını bir süredir beraber olduğu Hande Ünal ile 2021 yılında birleştirmişti. Yan yanayken büyüleyici bir auraya sahip olan çiftin her paylaşımı beğeni yağmuruna da böylelikle tutulmaya da başlanmıştı.
İkili bu ocak ayında ise minik kızları Azra'yı kucaklarına alarak mutlu aile tablolarına bir yeni üye eklemiş oldu.
Artık hem bir eş hem de bir de aile babası olan karizmatik oyuncunun bugün doğum günüydü. Eşi Hande Şaşmaz, İsmail Ege Şaşmazın doğum gününü bu iki görselle sosyal medya üzerinden kutladı.👇
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