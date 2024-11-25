'Köylü Kadınına Tipim Müsait Değil' Demişti: Pınar Altuğ Kendisine Yöneltilen Tepkilere Yanıt Verdi

Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan ve dönemin popüler dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Dizide 'Meltem' karakterine hayat veren ve iyi eğitimli, beyaz yakalı bir iş kadını canlandıran oyuncu Pınar Altuğ'un yıldızını da hayat verdiği bu karakter parlatmıştı. Kendisini bir süredir ekranlarda göremesek de başarılı oyuncu tiyatro sahnelerinde mesleğini icra ettirmeye devam ediyor belki biliyorsunuzdur. Bunun haricinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Altuğ, ''Köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil!'' çıkışıyla da gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Ünlü oyuncu, söylemindeki yanlış anlaşılmaları katıldığı bir gecede verdiği röportajla düzeltti.