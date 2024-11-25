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'Köylü Kadınına Tipim Müsait Değil' Demişti: Pınar Altuğ Kendisine Yöneltilen Tepkilere Yanıt Verdi

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'Köylü Kadınına Tipim Müsait Değil' Demişti: Pınar Altuğ Kendisine Yöneltilen Tepkilere Yanıt Verdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 23:47

Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan ve dönemin popüler dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Dizide 'Meltem' karakterine hayat veren ve iyi eğitimli, beyaz yakalı bir iş kadını canlandıran oyuncu Pınar Altuğ'un yıldızını da hayat verdiği bu karakter parlatmıştı. Kendisini bir süredir ekranlarda göremesek de başarılı oyuncu tiyatro sahnelerinde mesleğini icra ettirmeye devam ediyor belki biliyorsunuzdur. Bunun haricinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Altuğ, ''Köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil!'' çıkışıyla da gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Ünlü oyuncu, söylemindeki yanlış anlaşılmaları katıldığı bir gecede verdiği röportajla düzeltti.

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Pınar Altuğ'u birçoğunuz 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i olarak tanıyorsunuzdur. Yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'da Altuğ'un hayat verdiği karakter iyi eğitimli, büyük şehirde yaşayan bir beyaz yaka kadını temsil ediyordu hatırlarsınız ve o yüzden kendisi akıllarımıza bu şekilde kazınmayı başarmıştı.

Pınar Altuğ'u birçoğunuz 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i olarak tanıyorsunuzdur. Yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'da Altuğ'un hayat verdiği karakter iyi eğitimli, büyük şehirde yaşayan bir beyaz yaka kadını temsil ediyordu hatırlarsınız ve o yüzden kendisi akıllarımıza bu şekilde kazınmayı başarmıştı.

Güncelde yeni yapımlarda göremediğimiz güzel oyuncu daha çok yaptığı açıklamalar ve 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan ile olan aşk dolu ilişkisiyle gündeme geliyor.

Güncelde yeni yapımlarda göremediğimiz güzel oyuncu daha çok yaptığı açıklamalar ve 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan ile olan aşk dolu ilişkisiyle gündeme geliyor.

Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde ''Köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil!'' demiş ve kendisinin bu söylemi epey tepki çekmişti.

Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde ''Köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil!'' demiş ve kendisinin bu söylemi epey tepki çekmişti.

Altuğ, bu gece bir derginin gecesine katıldı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ, bu konuya da bir açıklık getirmek adına yanlış anlaşıldığını ''Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım.'' cümleleriyle ifade etti.

Altuğ, bu gece bir derginin gecesine katıldı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ, bu konuya da bir açıklık getirmek adına yanlış anlaşıldığını ''Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım.'' cümleleriyle ifade etti.

Ünlü oyuncu konuşmasını ''Köylü kadınları bence hakikatten çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle alakalı bir şey değil.'' şeklinde devam ettirdi.

Ünlü oyuncu konuşmasını ''Köylü kadınları bence hakikatten çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle alakalı bir şey değil.'' şeklinde devam ettirdi.
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Pınar Altuğ Atacan'ın konuşmasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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