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Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Bir Rahibin Aşk ve Ölüm Hikayesi

Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Bir Rahibin Aşk ve Ölüm Hikayesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 23:42

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Her yıl 14 Şubat’ta kutladığımız Sevgililer Günü’nün hikayesini biliyor musunuz? 14 Şubat geldiğinde sevgililer birbirlerine hediye alır ve aşklarını pekiştirirler. Ancak, Sevgililer Günü’nün tarihçesi, @gencmotto isimli sosyal medya hesabından paylaşıldığına göre, aslında bir ölümle ilgili. Her yıl, sevenlerin birbirlerine hediyeler yağdırdığı, sevgilisi olmayanların ise imrenerek baktığı bu özel günün arkasında, bir rahibin fedakarlığı var.

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@yasin_duzcan’ın anlatımına göre, eski Roma İmparatoru II. Claudius, evli erkeklerin kötü askerlik yaptığını düşündüğü için evlenmelerini yasaklamıştı. Ancak, dönemin rahiplerinden Valentine, evlenmenin Tanrı tarafından verilen büyük bir lütuf olduğuna inanıyordu.

@yasin_duzcan’ın anlatımına göre, eski Roma İmparatoru II. Claudius, evli erkeklerin kötü askerlik yaptığını düşündüğü için evlenmelerini yasaklamıştı. Ancak, dönemin rahiplerinden Valentine, evlenmenin Tanrı tarafından verilen büyük bir lütuf olduğuna inanıyordu.

Bu yüzden, Valentine, ne kadar yasaklanmış olursa olsun, askerleri gizlice sevdikleriyle evlendiriyordu.

Claudius, bu durumu fark edince rahip Valentine’ı önce zindana atıyor, ardından idam ettiriyor. Valentine, 14 Şubat’ta idama götürülürken, zindanda aşık olduğu kıza, üzerinde "Rahip Valentine" yazan bir mektup bırakıyor.

Claudius, bu durumu fark edince rahip Valentine’ı önce zindana atıyor, ardından idam ettiriyor. Valentine, 14 Şubat’ta idama götürülürken, zindanda aşık olduğu kıza, üzerinde "Rahip Valentine" yazan bir mektup bırakıyor.

İşte Sevgililer Günü'nün (Valentine's Day) geçmişten günümüze bu şekilde geldiği söyleniyor…

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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