Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Bir Rahibin Aşk ve Ölüm Hikayesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Her yıl 14 Şubat’ta kutladığımız Sevgililer Günü’nün hikayesini biliyor musunuz? 14 Şubat geldiğinde sevgililer birbirlerine hediye alır ve aşklarını pekiştirirler. Ancak, Sevgililer Günü’nün tarihçesi, @gencmotto isimli sosyal medya hesabından paylaşıldığına göre, aslında bir ölümle ilgili. Her yıl, sevenlerin birbirlerine hediyeler yağdırdığı, sevgilisi olmayanların ise imrenerek baktığı bu özel günün arkasında, bir rahibin fedakarlığı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@yasin_duzcan’ın anlatımına göre, eski Roma İmparatoru II. Claudius, evli erkeklerin kötü askerlik yaptığını düşündüğü için evlenmelerini yasaklamıştı. Ancak, dönemin rahiplerinden Valentine, evlenmenin Tanrı tarafından verilen büyük bir lütuf olduğuna inanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Claudius, bu durumu fark edince rahip Valentine’ı önce zindana atıyor, ardından idam ettiriyor. Valentine, 14 Şubat’ta idama götürülürken, zindanda aşık olduğu kıza, üzerinde "Rahip Valentine" yazan bir mektup bırakıyor.
İşte detaylar👇📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın