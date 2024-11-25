Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Bir Rahibin Aşk ve Ölüm Hikayesi

Her yıl 14 Şubat’ta kutladığımız Sevgililer Günü’nün hikayesini biliyor musunuz? 14 Şubat geldiğinde sevgililer birbirlerine hediye alır ve aşklarını pekiştirirler. Ancak, Sevgililer Günü’nün tarihçesi, @gencmotto isimli sosyal medya hesabından paylaşıldığına göre, aslında bir ölümle ilgili. Her yıl, sevenlerin birbirlerine hediyeler yağdırdığı, sevgilisi olmayanların ise imrenerek baktığı bu özel günün arkasında, bir rahibin fedakarlığı var.