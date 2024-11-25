İskambil Kağıtlarının Efsanevi Hikayesi: Aslında Bir Aşk Oyunu mu Oynuyoruz?

İskambil kağıtlarının hikayesini biliyor muydunuz? Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, @yerinde.tarih Instagram hesabında paylaştığı video ile iskambil kağıtlarının ilginç hikayesini anlattı. Göker, iskambil kağıtlarındaki semboller ve figürler hakkında dikkat çeken bilgiler sundu. İlk olarak karo papazının hikayesini anlatan Halil İbrahim Göker, bu figürün tarihsel ve kültürel anlamlarına ışık tuttu. Birçok efsaneye konu olan iskambil kağıtlarının hikayesi beğeni topladı.