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İskambil Kağıtlarının Efsanevi Hikayesi: Aslında Bir Aşk Oyunu mu Oynuyoruz?

İskambil Kağıtlarının Efsanevi Hikayesi: Aslında Bir Aşk Oyunu mu Oynuyoruz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 19:04 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 19:06

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İskambil kağıtlarının hikayesini biliyor muydunuz? Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, @yerinde.tarih Instagram hesabında paylaştığı video ile iskambil kağıtlarının ilginç hikayesini anlattı. Göker, iskambil kağıtlarındaki semboller ve figürler hakkında dikkat çeken bilgiler sundu. İlk olarak karo papazının hikayesini anlatan Halil İbrahim Göker, bu figürün tarihsel ve kültürel anlamlarına ışık tuttu. Birçok efsaneye konu olan iskambil kağıtlarının hikayesi beğeni topladı.

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Halil İbrahim Göker, efsaneye göre karo papazının kollarını kestiğini ve bunun birçok farklı hikayeye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Halil İbrahim Göker, efsaneye göre karo papazının kollarını kestiğini ve bunun birçok farklı hikayeye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Göker, daha sonra sinek kızın elindeki çiçeğin neden olmadığını da açıkladı. Rivayete göre sinek kızın sevgilisi sinek valesi savaşta olduğundan, kızın elinde çiçek bulunmaz. Diğer kızlar ise çiçek taşırken, sinek kızın bu sembolü taşımaması bir geleneksel yorumu simgeler.

Göker, daha sonra sinek kızın elindeki çiçeğin neden olmadığını da açıkladı. Rivayete göre sinek kızın sevgilisi sinek valesi savaşta olduğundan, kızın elinde çiçek bulunmaz. Diğer kızlar ise çiçek taşırken, sinek kızın bu sembolü taşımaması bir geleneksel yorumu simgeler.

Tüm bu ilginç detaylarla birlikte Halil İbrahim Göker, iskambil kağıtlarının aslında bir aşk oyunu gibi işlendiğini belirtti.

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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