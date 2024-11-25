İskambil Kağıtlarının Efsanevi Hikayesi: Aslında Bir Aşk Oyunu mu Oynuyoruz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İskambil kağıtlarının hikayesini biliyor muydunuz? Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker, @yerinde.tarih Instagram hesabında paylaştığı video ile iskambil kağıtlarının ilginç hikayesini anlattı. Göker, iskambil kağıtlarındaki semboller ve figürler hakkında dikkat çeken bilgiler sundu. İlk olarak karo papazının hikayesini anlatan Halil İbrahim Göker, bu figürün tarihsel ve kültürel anlamlarına ışık tuttu. Birçok efsaneye konu olan iskambil kağıtlarının hikayesi beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halil İbrahim Göker, efsaneye göre karo papazının kollarını kestiğini ve bunun birçok farklı hikayeye ilham kaynağı olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göker, daha sonra sinek kızın elindeki çiçeğin neden olmadığını da açıkladı. Rivayete göre sinek kızın sevgilisi sinek valesi savaşta olduğundan, kızın elinde çiçek bulunmaz. Diğer kızlar ise çiçek taşırken, sinek kızın bu sembolü taşımaması bir geleneksel yorumu simgeler.
İşte detaylar👇📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın