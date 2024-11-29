Yabancı Bir İçerik Üreticisi, Türklerin İngilizcesini Tiye Aldı: "Morning Morning Where Are You Going?"

Her dilde olduğu gibi, yabancıların aksanları ve kelime kullanımları ana dili konuşanlara garip gelebiliyor. İnsanlar, dil öğrenme sürecinde kendi dillerine uyarlayarak konuşmaya çalışırken ilginç hatalar yapabiliyor. Bu durum Türkler için de oldukça tanıdık bir durum. @nicolegheibi isimli yabancı bir içerik üreticisi, İngilizce konuşan Türklerin yaptığı bu tür hataları tiye aldı. Çektiği video, sosyal medyada gündem oldu.
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İçerik üreticisi, Türklerin İngilizceye kelime kelime çeviri yaparken düştüğü komik durumları canlandırdı.
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"Türkçe öğrendikten sonra İngilizcem" başlığıyla paylaşılan video, hem güldürdü hem de tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı eğlenceli bulurken, bazıları Türklerin çabasını küçümsemek olarak değerlendirdi.
Video için👇📹
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